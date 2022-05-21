С начала года в Тверской области трудоустроено более 2,5 тысячи жителей региона

С января по апрель 2022 года службой занятости Тверской области трудоустроено более 2,5 тысячи жителей региона. Временно на общественные работы направлено 407 человек. Собственное дело за этот период зарегистрировали 11 бывших безработных, а 669 человек приступили к профобучению.

Сейчас на территории Верхневолжья открыто порядка 15 тыс. вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы специалисты, занятые на производстве: инженеры, слесари, электрики, токари, механики и другие. Всего заявлено 6,3 тыс. таких вакансий.

2 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Требуются врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Кроме того, в Тверской области востребованными продолжают оставаться продавцы, парикмахеры, повара, официанты, водители, машинисты железнодорожно-строительных машин, бетонщики, маляры и штукатуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области