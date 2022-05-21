Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 547 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 987 114, в том числе за последние сутки их проведено 2 114.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 781

Конаковский район 12 248

Ржев 8667

Калининский район 6824

Вышневолоцкий городской округ 6445

Торжок 5447

Кимры 4905

Бежецкий район 4200

Бологовский район 3834

Кашинский городской округ 3656

Осташковский городской округ 3567

Старицкий район 3200

Калязинский район 3163

Нелидовский городской округ 3095

Лихославльский район 2966

Максатихинский район 2447

Западнодвинский муниципальный округ 2335

Торопецкий район 2164

Торжокский район 1919

Весьегонский муниципальный округ 1900

Оленинский муниципальный округ 1838

Зубцовский район 1816

Рамешковский район 1817

Кувшиновский район 1756

Селижаровский муниципальный округ 1496

Андреапольский муниципальный округ 1339

Спировский район 1325

Ржевский район 1262

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1086

Кимрский район 1034

ЗАТО Озёрный 992

Фировский район 1012

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 816

Сандовский муниципальный округ 803

Молоковский район 579

Жарковский район 569

Лесной муниципальный округ 567

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области