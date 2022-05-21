Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on сб, 05/21/2022 - 12:37

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 547 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 987 114, в том числе за последние сутки их проведено 2 114.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 55 781

 Конаковский район 12 248

 Ржев 8667

 Калининский район 6824

 Вышневолоцкий городской округ 6445

 Торжок 5447

 Кимры 4905

 Бежецкий район 4200

 Бологовский район 3834

 Кашинский городской округ 3656

 Осташковский городской округ 3567

 Старицкий район 3200

 Калязинский район 3163

 Нелидовский городской округ 3095

 Лихославльский район 2966

 Максатихинский район 2447

 Западнодвинский муниципальный округ 2335

 Торопецкий район 2164

 Торжокский район 1919

 Весьегонский муниципальный округ 1900

 Оленинский муниципальный округ 1838

 Зубцовский район 1816

 Рамешковский район 1817

 Кувшиновский район 1756

 Селижаровский муниципальный округ 1496

 Андреапольский муниципальный округ 1339

 Спировский район 1325

 Ржевский район 1262

 Краснохолмский муниципальный округ 1224

 Кесовогорский район 1123

 Сонковский район 1086

 Кимрский район 1034

 ЗАТО Озёрный 992

 Фировский район 1012

 Пеновский муниципальный округ 967

 Бельский район 816

 Сандовский муниципальный округ 803

 Молоковский район 579

 Жарковский район 569

 Лесной муниципальный округ 567

 Удомельский городской округ 34

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области