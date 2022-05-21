Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 мая 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 547 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 987 114, в том числе за последние сутки их проведено 2 114.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 781
Конаковский район 12 248
Ржев 8667
Калининский район 6824
Вышневолоцкий городской округ 6445
Торжок 5447
Кимры 4905
Бежецкий район 4200
Бологовский район 3834
Кашинский городской округ 3656
Осташковский городской округ 3567
Старицкий район 3200
Калязинский район 3163
Нелидовский городской округ 3095
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2447
Западнодвинский муниципальный округ 2335
Торопецкий район 2164
Торжокский район 1919
Весьегонский муниципальный округ 1900
Оленинский муниципальный округ 1838
Зубцовский район 1816
Рамешковский район 1817
Кувшиновский район 1756
Селижаровский муниципальный округ 1496
Андреапольский муниципальный округ 1339
Спировский район 1325
Ржевский район 1262
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1086
Кимрский район 1034
ЗАТО Озёрный 992
Фировский район 1012
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 816
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 569
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области