Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь музеев»

21 мая в Тверской области пройдет международная культурно-образовательная акция «Ночь музеев». В этом году ее темой стала «Мода на традиции». В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения работают в вечернее и ночное время.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие события, как «Ночь музеев», способствуют продвижению и популяризации культурного наследия Верхневолжья.

В рамках акции Тверская областная картинная галерея подготовила для посетителей ряд разнообразных мероприятий. В их числе – лекция «Реставрация икон Максима Культепина» из цикла «Тайны старинных полотен», семейный мастер-класс по рисованию с элементами экскурсии «Исторический костюм», творческая встреча с художником Татьяной Назаренко по выставке La Belle Époque и музейно-музыкальная программа «Тихая тайна старинных икон». Кроме того, гости смогут посетить экскурсии к 85-летию картинной галереи «Русское искусство начала XX века», «Музыка двора», «Фресковая живопись Городнинского храма», а также выставку костюмов Екатерининской эпохи. В течение вечера посетители смогут принять участие в игре для детей и взрослых «В гостях у княжны Екатерины Павловны».

Кроме того, в Тверской областной картинной галерее продолжает работу уникальная выставка «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков». Здесь представлены произведения из частных коллекций, принадлежащих кисти всемирно известных мастеров русской живописи: Репина, Сурикова, Васнецова, Крамского, Шишкина, Саврасова. Всего в императорском дворце представлено более 40 подлинных произведений российских классиков. Выставка посвящена трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства.

А во дворцовой оранжерее Тверского императорского дворца состоится экскурсия по зимнему саду, где представлена экспозиция «Растения дворцовых оранжерей», приуроченная к 150-летию оранжереи. Также пройдет музейно-музыкальная программа «Сон в майскую ночь» – вечер посвящен поэзии Серебряного века, синтезу изобразительного искусства и поэзии. На вечере выступят чтецы и авторы из Твери и Москвы.

К акции «Ночь музеев» присоединился и Тверской краеведческий музей. В этот день здесь стартует новая экскурсия «Встреча с Тверью, которой нет». Гости послушают лекцию о зрении и фотографии, а после совершат прогулку по Твери, взглянув на нее через стереоскоп. Посетители увидят Тверь начала XX века в 3D-формате. Также участники смогут больше узнать о закулисье кукольного театра и прикоснуться к искусству профессии актера-кукольника.

Тверской музейно-выставочный центр приглашает жителей и гостей Твери принять участие в ряде творческих мастер-классов, экскурсии по выставке цифровых воспроизведений картин «Клод Моне. Гений импрессионизма» и пешей экскурсии «По Миллионной», посетить выставки «Живопись» Н.Н. Чувахина и «Муза. Масло. Мастихин» С. Демидовой.

В Мемориально-художественном музее Валентина Серова (усадьба «Домотканово») в рамках «Ночи музеев» пройдет викторина «Я знаток музейных дел», мастер-класс по акварельной живописи «Весеннее настроение», а также поэтическая минутка «Сирени посвящаю строки…», где пройдет чтение произведений русских поэтов. Кроме того, гости усадьбы смогут стать участниками музыкальной лекции «С. Рахманинов. Романс «Сирень»», узнать об истории создания романса, побеседовать о творчестве композитора. Завершит вечер просмотр фильмов из серии «Третьяковская галерея» и «Русский музей».

Впервые в России акция «Ночь музеев» пройдет в формате обмена тематическими площадками – свою программу «Время славы и восторга. Путешествие в 1812 год» в Торжке представят сотрудники Музея-заповедника «Бородинское поле» из Можайска, а Торжокский филиал Всероссийского историко-этнографического музея привезет в Московскую область программу «Уездный город Т. на Бородинском поле».

Жители и гости Торжка перенесутся в начало XIX века на Бородинское поле, побывают на военно-исторических битвах русской и французской армий, познакомятся с бытом русских гренадер и французских кирасир, увидят изготовление свечей в полевых условиях и работу антикварной цирюльни. Ярким завершением праздника станет бал в исполнении исторического общества «Бал в русской усадьбе».

Посетители Музея-заповедника «Бородинское поле» побывают в гостях у князя Новоторжского и увидят показательный бой эпохи XII века, постреляют из средневекового оружия. Дарья Пожарская, автор знаменитых пожарских котлет, научит готовить их по рецепту 1853 года.

В программе акции «Ночь музеев» в мемориальном-художественном музее Владимира Серова в поселке Эммаусс запланировано проведение музейной программы «Девочка с книгой. Ожившая картина», тематическая интерактивная экскурсия, посвященная творчеству Владимира Серова, экскурсия по выставке офортов Ивана Шишкина, квест-игра по выставке графика «Живая правда природы».

Центр культуры и искусства – дача «Чайка» художника В. К. Бялыницкого-Бируля приглашает посетить музейно-музыкальную программу о великом русском поэте Гаврииле Державине «Мореходец». Кроме того на даче «Чайка» состоится долгожданная премьера одноименного спектакля, завершающая театральный сезон.

Полную информацию об акции можно узнать на официальной странице «Ночи музеев – 2022» по ссылке: https://museumnight.culture.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области