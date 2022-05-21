В Тверской области определили победителей регионального чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В Тверской области завершился региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» президентской программы «Россия – страна возможностей». Приветствие участникам и гостям чемпионата направил Губернатор Игорь Руденя.

«Мероприятие ежегодно объединяет людей, которые восхищают своими талантами и трудолюбием, целеустремленностью и силой воли, доказывают, что каждый человек вне зависимости от обстоятельств может найти себя и добиться значительных успехов в профессиональной деятельности. Задавая высокую планку мастерства, участники совершенствуют свои навыки, приобретают важный опыт, открывают новые горизонты в жизни», – говорится в приветствии от главы региона.

В этом году определены победители в ряде компетенций. Лучшим по направлению «Администрирование отеля» стал студент Павел Михайлов, в категории «Администрирование баз данных» – студент Дмитрий Рогов.

В компетенции «Бисероплетение» победу одержал школьник Юрий Кудрявцев, в номинации «Вязание крючком» – школьница Ангелина Крутина, а в компетенции «Вязание спицами» – специалист Валентина Чупракова.

Победителем в направлении «Дизайн плаката» стала студентка Софья Бузыканова, в «Дошкольном образовании» – студентка Полина Судакова, в «Изобразительном искусстве» – студентка Анастасия Щеголева.

В номинации «Малярное дело» среди школьников лучшим признан Андрей Горшков, в категории студентов – Владимир Соколов. Среди представителей в компетенции «Мастер ОЦИ» победил студент Ростислав Аникин, в направлении «Обработка текста» – студент Владислав Курналеев.

Среди участников компетенции «Поварское дело» победу одержала студентка Александра Столбова, в «Резьбе по дереву» – школьник Даниил Андронников, а в «Сварочных технологиях» – студент Максим Инокентьев. В компетенции «Художественное вышивание» определили двух победителей в разных возрастных группах – среди школьников им стала Александра Родченкова, среди студентов Вероника Картошкина. В направлении «Швея» лучшей признана студентка Маргарита Орлова, в региональной компетенции «Золотное шитье» студентка Анна Гусарова.

Победители регионального чемпионата получили возможность представить Тверскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве.

Чемпионат «Абилимпикс» проходит в Верхневолжье ежегодно с 2016 года и позволяет людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень профессиональной компетенции потенциальным работодателям.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования Тверской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Пресс-служба Правительства Тверской области