Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов обсудили ход строительства в Тверской области новых социально-значимых объектов

20 мая в областном Правительстве прошло совещание по вопросам строительства в Тверской области совместно с организациями военно-строительного комплекса Минобороны России социально значимых объектов. Его провели Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Стороны обсудили темпы строительных работ и сроки их реализации.

При участии Минобороны России в Тверской области строят детский сад в Вышнем Волочке, спортивные и социальные объекты в областном центре, детские поликлиники в Твери, Кимрах и Торжке.

Всего в Тверской области в настоящий момент совместно со строительными организациями Минобороны России реализуется более 10 проектов.

В городе Твери в кратчайшие сроки уже построены объекты при участии Минобороны: современные комплексы Тверского суворовского военного училища и мультимедийного парка «Россия – моя история» – на совещании обсуждалось дальнейшее развитие парка. Перед совещанием на объекте побывали Игорь Руденя и Тимур Иванов.

Второй этап работ включает устройство зон общественного питания, торговли, детской площадки, амфитеатра, фотозоны. Планируется создать на этой площадке региональный молодежный кластер, где разместят офисы волонтерских и патриотических общественных организаций.

Планируется благоустройство прилегающей территории, установка малых архитектурных форм. Кроме того, запланировано создание мультимедийной экспозиции. Уже закуплено оборудование, ведется монтаж.

Пресс-служба Правительства Тверской области