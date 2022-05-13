В Тверской области продолжается реализация просветительского финансового проекта в автобусах «Транспорта Верхневолжья»

В автобусах «Транспорта Верхневолжья» продолжается реализация просветительского проекта Банка России, в рамках которого в общественном транспорте стали доступны мини-курсы по финансовой грамотности. Проект запущен в июне 2021 года и сейчас уже доступен в 573 автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе, а также Ржевской, Кимрской, Старицкой, Зубцовской и Конаковской агломерациях.

На экранах в автобусах транслируются анимированные видеоролики, ориентированные на разные возрастные и социальные группы, которые рассказывают о грамотном финансовом поведении.

Главная цель информационного проекта – привлечь внимание жителей региона к разумному управлению личным бюджетом, проявлению бдительности в вопросах финансовой безопасности и осведомленности в сфере защиты своих прав. Краткие и четкие советы смогут помочь проверить надежность финансовой организации, рассчитать долговую нагрузку, уберечь от мошенников свои персональные данные, избежать ошибок при принятии тех или иных финансовых решений.

Проект реализован в рамках региональной программы по «Повышению уровня финансовой грамотности населения Тверской области» совместно с Правительством Тверской области, Тверским отделением Банка России по ЦФО и компанией-перевозчиком «Транспорт Верхневолжья».

В Верхневолжье регулярно проходят мероприятия, направленные на информирование граждан по вопросам финансов. В них вовлечены жители региона, начиная с самого юного возраста. В учебных заведениях на постоянной основе проводятся тематические недели и олимпиады, что позволяет молодому поколению сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, способствует их профессиональному самоопределению.

Пресс-служба Правительства Тверской области