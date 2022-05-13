Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on пт, 05/20/2022 - 11:42

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 284 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 985 000, в том числе за последние сутки их проведено 2 040.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 739 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

  Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

                 

 Тверь 55 769

 Конаковский район 12 245

 Ржев 8665

 Калининский район 6822

 Вышневолоцкий городской округ 6442

 Торжок 5447

 Кимры 4905

 Бежецкий район 4199

 Бологовский район 3832

 Кашинский городской округ 3656

 Осташковский городской округ 3565

 Старицкий район 3199

 Калязинский район 3162

 Нелидовский городской округ 3093

 Лихославльский район 2966

 Максатихинский район 2446

 Западнодвинский муниципальный округ 2334

 Торопецкий район 2164

 Торжокский район 1919

 Весьегонский муниципальный округ 1899

 Оленинский муниципальный округ 1837

 Зубцовский район 1816

 Рамешковский район 1816

 Кувшиновский район 1756

 Селижаровский муниципальный округ 1496

 Андреапольский муниципальный округ 1339

 Спировский район 1324

 Ржевский район 1262

 Краснохолмский муниципальный округ 1224

 Кесовогорский район 1123

 Сонковский район 1086

 Кимрский район 1034

 ЗАТО Озёрный 992

 Фировский район 1011

 Пеновский муниципальный округ 967

 Бельский район 816

 Сандовский муниципальный округ 803

 Молоковский район 579

 Жарковский район 569

 Лесной муниципальный округ 567

 Удомельский городской округ 34

 

Пресс-служба Правительства Тверской области