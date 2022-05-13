В столице Верхневолжья пройдет фестиваль «Площадь добра»

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21 мая в столице Верхневолжья пройдёт фестиваль благотворительности и волонтёрства «Площадь добра». Мероприятие объединит некоммерческие организации, инициативные группы, волонтерские сообщества региона.
Цель фестиваля - познакомить жителей Твери с социальными инициативами и вовлечь как можно больше людей в благотворительность.
В этом году в фестивале примут участие некоммерческие организации и добровольческие сообщества, которые помогают отдельным гражданам и семьям, детям из социальных учреждений, занимаются экологическим просвещением и делают городскую среду доступной для каждого.
Гостей фестиваля ждут разнообразные мастер-классы, развлекательная программа, квест.
Фестиваль «Площадь добра 2022» пройдет в Городском саду Твери 21 мая с 11.00 до 17.00. Организатор – Фонд Твери.
Пресс-служба Правительства Тверской области