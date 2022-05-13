ГАРМОНЬ – ДУША РОССИИ

В прошедшие выходные в Конаковском районе уже в третий раз прошел открытый фестиваль «Играй, гармонь, над Волгой», посвященный в этот раз Году культурного наследия народов России.

Инициатором этого фестиваля стала заслуженный работник культуры Российской Федерации Раиса СМИРНОВА, чье детище - народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» уже более 35 лет радует зрителей, приверженцев народной музыки. Ведь что ни говори, а символом русской народной песни давно уже считается русская гармошка.

В этом году фестиваль проходил на двух площадках. Организатор фестиваля районный методический центр Конаковского «ДК «Современник» сделал все, чтобы праздник русской гармони удался на славу.

В субботу участники фестиваля (а приехало их на конаковскую землю более 20 коллективов и исполнителей) дали зажигательный концерт в Мокшинском досуговом центре. А в воскресенье, 15 мая, настоящий гала-концерт состоялся в районном Дворце культуры «Современник». Сначала все участники с песнями-плясками, шутками да прибаутками прошлись по новой городской набережной. А затем началась основная концертная программа фестиваля.

Надо отметить, что, помимо Мокшино, концерт фестиваля, на котором прекрасно выступила наша конаковская «Завалинка», состоялся накануне и в селе Юрьево-Девичье, которое также славно своими талантами. Но переместимся в Конаково, на сцену «Современника».

Концертную программу третьего открытого фестиваля «Играй, гармонь, над Волгой», посвященного году культурного наследия народов России, ведущие Ольга и Мирослав открыли стихотворными строками:

Чем дальше в будущее смотрим,

Тем больше прошлым дорожим!

И в старом красоту находим,

Хоть новому принадлежим...

Ты играй, гармошка, звонко

И ногам плясать вели.

Пой, родимая сторонка, -

Всю Россию весели!

А начался концерт с выхода на сцену нашей гордости, нашей жемчужины – народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» под руководством зачинателя фестиваля, заслуженного работника культуры России Раисы Николаевны Смирновой. Более 35 лет он радует нас своим творчеством. Им помогали юные участники фестиваля – фольклорный ансамбль «Затея», лауреаты районного конкурса «Зажги свою звезду» из ДШИ г. Конаково. Руководит им Елена Коробкина, аккомпанирует Валерий Иванычев.

Но перед тем, как в зал полились задорные гармошечные переливы, с музыкальным праздником всех поздравила Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике:

- Третий год более ста любителей самого народного инструмента – гармони из разных уголков России собираются в нашем районе. И не случайно девизом этого фестиваля стала крылатая фраза «Гармонь – душа России». Ведь сегодняшний фестиваль наполнен творчеством, добрыми людьми, хорошими мелодиями и огромной душевностью. Мы рады приветствовать гостей из Беларуси, Тверской области, Саратовской области, Московской области и, конечно же, наших конаковских музыкантов, собравшихся со всего района...

Фестивальная концертная программа длилась более трех часов. Но никто не ушел из зала! Ведь на такие концерты ходят те, кто предан народной музыке, те, кто каждое выступление поддерживал бурными аплодисментами, кто подпевал с места и даже пускался в пляс перед сценой.

Город Тверь на фестивале представил образцовый фольклорный ансамбль «Родничок» им. М.В.Кувшиновой Дворца культуры поселка Литвинки, руководитель Ольга Самсонова, балетмейстер Вера Кудряшова, концертмейстер Прохор Нестеров.

Вокальный ансамбль «С песней по жизни», которым руководит Александр Соловьев, приехал к нам из КДЦ «Михайловский» Калининского района Тверской области.

Во второй раз приезжает на фестиваль Светлана Костюкова. Под аккомпанемент гармони эта прекрасная артистичная женщина исполнила сразу две песни. Она прибыла к нам из поселка Глебовский Истринского района Московской области.

И вот снова пришло время для коллектива из Конаковского района. Конечно же, это ансамбль «Услада» из Юрьево-Девичьевого досугового центра под руководством Елены Спириной. Их очень хорошо встречали - свои же!

А из Старицы к нам приехали творческие долгожители – народный самодеятельный хор «Ветеран». Коллектив был создан в 1987 году, руководит им Валентина Соловьева, концертмейстер Константин Соловьев. Дуэтом спели солисты хора Антонина Кулешова и Валентина Стогова.

Вокальная группа народной песни «Раздолье», которой руководит Людмила Смирнова из Дома культуры поселка Сахарово (г. Тверь) своим выступлением полностью оправдала название!

Следующими участниками стал семейный дуэт отца и сына из Клинского района Московской области. Это Алексей и Олег Шевелевы. Прекрасное слаженное и душевное выступление!

Выступление Любови Первушиной под аккомпанемент гармони Сергея Ижукина из Московской области также не оставило никого равнодушными.

И вот на сцене снова дети. Их коллектив с трогательным названием «Жаворонушки» выступил сильно! Они приехали к нам из Твери и представляли ДШИ Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова. Руководители – Ольга Самсонова и Юлия Кочегарова.

Из Дмитровского городского округа Московской области на фестиваль приехали Александр Додонов и Игорь Кочуев. Они представляли Митькинский сельский ДК, являются лауреатами международных проектов, фестивалей, конкурсов.

Всех поразила участница фестиваля Варвара Мартынова из Саратовской области. Очень юная девушка прекрасно владеет гармонью и гуслями, ее голос – звонкий, прозрачный и чистый, заворожил зал. Также она играет на балалайке, флейте, укулеле, фортепиано и гитаре. Варвара - лауреат конкурса народной песни имени Лидии Руслановой, международного конкурса «Перо Жар-птицы». Она взяла гран-при Международного конкурса «Волга в сердце впадает мое», гран-при Всероссийского фестиваля народного творчества «Русская гармонь», и в целом ее наград не перечесть. Руководители юного дарования - Тамара Рёвина и Александр Краснов из Базарно-Карабулакской детской школы искусств Саратовской области.

Гости из города Рошаль Московской области – настоящие виртуозы своего дела. Гармонист Сергей Логачев приехал не один, а в составе дуэта «Крестов брод» с Анастасией Борисовой.

И вновь на сцене - Тверь! Творчеством украинского народа порадовал фольклорный ансамбль «Свитанок» из ДК «Химволокно» под управлением Натальи Томашевской, а также его солисты Нина Федик, Лариса Шевчук, Людмила Смирнова и Мария Санникова.

Еще одни гости из Тверской области – вокальная группа «Надежда» из Сорокинского ДК Вышневолоцкого городского округа. Она существует с 1996 года, и ею руководит Ольга Жернакова, аккомпаниатор Сергей Серегин.

Город Ржев на фестивале представил тоже довольно старый коллектив, основанный в 1986 году. Это народный коллектив - ансамбль гармонистов и частушечников «Тальяночка» под руководством Ольги Кузьминой из Клуба железнодорожников г. Ржева.

А следующее выступление – это поистине гвоздь программы. К нам приехал коллектив из Республики Беларусь. Эти люди бережно хранят народную культуру. Два славянских народа, живущих рядом: колорит белорусской и русской культуры тесно перекликается. На сцене «Современника» - народный фольклорный коллектив «Озерица», самый дальний и долгожданный гость из Витебской области. Он лауреат Международного фестиваля традиционной народной культуры «Покуть» в г. Харькове (Украина), лауреат республиканского фестиваля фольклорного искусства «Берагиня», лауреат международного фестиваля «Золотые родники» (г. Псков), лауреат международного конкурса имени Надежды Плевицкой (г. Курск).

И «под занавес» выступили народный ансамбль «Россияночка» ГДК «Солнечный» г. Одинцово Московской области – постоянный участник нашего фестиваля. Это коллектив, который украсит любой концерт и непременно заслужит дружные аплодисменты. Руководитель Сергей Ижукин - гармонист золотой десятки России, заместитель генерального директора Московского продюсерского центра «Играй, гармонь», заслуженный работник культуры Московской области. В коллективе прекрасная солистка - Людмила Весельская. Кстати, «Россияночка» - участница телевизионной программы «Музыкальное шоу Андрея Малахова».

Под заключительные аккорды на сцену вышли все участники фестиваля. В течение концерта все коллективы и исполнители были награждены дипломами и памятными подарками, организатор и вдохновитель праздника Раиса Смирнова особые подарки подготовила для наших друзей из Беларуси и руководителя «Россияночки» Сергея Ижукина.

- Наш третий фестиваль «Играй, гармонь, над Волгой» подошел к концу - сказала Раиса Николаевна, - и хочу выразить огромную благодарность всем его участникам и признательность районному ДК «Современник» за то, что в который раз эта творческая площадка позволяет на сто процентов реализовать все наши задумки. Мы с нетерпением будем ждать четвертый фестиваль, который, я верю, пройдет в следующем году. До новых встреч!

Да, фестиваль состоялся. Отметив трехлетие, он доказал свою живучесть и востребованность. Русская гармонь нужна людям! И, конечно же, в нашем репортаже не обойтись без отзывов его участников.

Сергей Фёдорович Логачев, руководитель дуэта «Крестов брод» (г. Рошаль, Московская область):

- Спасибо за приглашение и отличную организацию фестиваля! За возможность приятных встреч!

Ольга Михайловна Кузьмина, руководитель народного ансамбля гармонистов и частушечников «Тальяночка» (г. Ржев, Тверская область):

- Уважаемая Раиса Николаевна! Сердечно благодарим вас за встречу в городе Конаково. Как важно было увидеться с вами, вашим зрителем, нашими коллегами и соратниками. К нам подходило много конаковцев, что было очень приятно. Блестяще организованный фестиваль стал настоящим праздником. Желаю вам здоровья, долголетия, процветания. Участникам «Завалинки» - новых сил, идей и большой веры в силу народной культуры!

Вокальная группа «Надежда» Сорокинского ДК (Вышневолоцкий городской округ):

- Фестиваль прошёл на одном дыхании. Собрались любители русской народной песни и русских инструментов. Все коллективы получили памятные кубки и дипломы участников. Спасибо организаторам фестиваля за тёплую встречу!

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И в заключение добавим, что организаторы фестиваля выражают благодарность за спонсорскую помощь компании фасадных систем «Каньон» (изготовление фасадных панелей, изделий из керамики и фаянса ручной работы).

Подготовил

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.