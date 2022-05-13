КТО ЗНАЕТ ЛЕТЧИКА МАРЕСЬЕВА?

В понедельник в актовом зале Конаковской средней школы № 9 при поддержке управления образования администрации Конаковского района прошла встреча-презентация с автором книги «Легендарный Маресьев» Михаилом Садовниковым и председателем тверского регионального отделения «Боевого братства» Евгением Калекиным. В актовом зале собрались ученики 10 - 11 классов школ г. Конаково.

Книга посвящена жизни и судьбе Героя Советского Союза летчика-истребителя Алексея Маресьева. Его имя известно каждому представителю старшего и среднего поколения. Вопрос, вынесенный в заголовок, был задан школьникам. Подняли руки примерно 10 человек из ста с лишним. Примерно такое же количество подростков в зале читало книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

Статистика печальная. Именно поэтому и проводятся такие презентации. Нужно, чтобы каждый современный школьник знал героев прошлого. На презентации, помимо небольшого фильма про Алексея Маресьева, на экране демонстрировались и страницы самой книги в электронном формате. Авторы рассказали о том, как создавался этот уникальный труд, задавали школьникам вопросы, в ответ выслушивали вопросы интересующихся историей нашей страны. Таких тоже оказалось немного.

Сегодня Россия снова проживает непростой период своей истории. И именно сегодня как никогда с юных лет важно понимать, что патриотизм – это не просто красивое слово. Это, в том числе, и знание своей истории, следование примерам жизней ее героев. И если наши дети с самых малых лет будут знать все это, то в следующий раз в качестве ответа на вопрос «Кто знает Маресьева?» руки поднимет весь зал!