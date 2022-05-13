МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«СЕМЬЯ ГОДА»-2022

Три семьи из Конаковского района приняли участие в региональном этапе ежегодного конкурса «Семья года».

Цель данного конкурса – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семей и ответственного родительства, повышение статуса многодетных и приемных семей.

В номинации «Лучшая многодетная семья» приняла участие семья Пилюгаевых (городское поселение город Конаково). В семье Игоря Петровича, ювелира по профессии, и Фатимы Мухамеровны семеро таких разных, но очень талантливых детей. Все достижения их перечислить невозможно! Семейное древо Пилюгаевых насчитывает много поколений и идет с 1801 года. Каждое воскресенье вся семья посещает богослужение в храме. Все девочки по традиции поют на клиросе храма Петра и Павла п. Карачарово и Крестовоздвиженском храме села Свердлово. Небесным покровителем семьи является святитель Николай Чудотворец Мирликийский. Начиная с 2002 года, семья участвует в самом продолжительным в России Великорецком Крестном ходе протяженностью 200 км, посвященном Николаю Чудотворцу в г. Кирове. Заслуги семьи были отмечены Администрацией Президента РФ В.В.Путина: 24 декабря 2007 г.

В номинации «Молодая семья» приняла участие семья Хохловых (Редкинское городское поселение), которой уже есть чем гордиться: Екатерина Сергеевна Хохлова - руководитель танцевальной студии образцовой школы танцев «Fashion» (п. Редкино) с 2012 года. Коллектив узнаваемый как в России, так и за границей. В активе «Fashion» множество наград международных и всероссийских конкурсов. Кирилл Игоревич Хохлов – директор некоммерческой организации «Время движений», принимает активное участие в организации мероприятий, проводимых образцовой школой танцев «Fashion».

В номинации «Семья – хранительница традиций» приняла участие семья Прокоповых (городское поселение город Конаково). История семьи Анатолия Николаевича и Марины Николаевны Прокоповых берет свое начало 2 июля 2005 года. У этой еще достаточно молодой многодетной семьи есть свои традиции: любовь к музыке, путешествиям, совместному приготовлению ужинов. Мать Марины Николаевны, Надежда Васильевна Белякова, поет в ансамблях «Злат венец» и «Русская мозаика», играет на баяне. Двое старших сыновей, Павел и Алексей, принимали участие в стотысячном детском хоре под руководством дирижера В. Гергиева. От Тверской области на кремлевской сцене стояли 10 мальчиков, и все - из г. Конаково. Алексей по стопам старшего брата тоже занимается пением в Хоровой школе и тоже много выступает. Даже на кремлевской сцене стоял вместе со старшим братом. Андрей еще слишком мал для того, чтобы определить свое творческое направление. Но он принимает активное участие еще в одной традиции, сложившейся в этой замечательной семье: готовить всей семьей.

Представители этих семей доказывают всей своей жизнью, что быть матерью и отцом – это не только дать маленькому человеку жизнь, пищу и кров, но самое главное – дать своему ребенку возможность вырасти здоровым, разносторонне развитым, высоконравственным человеком, гражданином своей страны. Кроме того, пример этих семей доказывает, что рождение детей не мешает талантливым людям развиваться, заниматься своим любимым делом, расти профессионально, духовно и творчески.

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»-2022

13 мая на базе Конаковской средней школы № 9 управлением образования администрации Конаковского района совместно с отделением ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району и центром молодежной политики «Иволга» проведен ежегодный районный конкурс «Безопасное колесо»-2022.

«Безопасное колесо» - это конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения, которые собираются вместе, чтобы посоревноваться между собой, поделиться опытом, проверить свои знания и просто хорошо и с пользой провести время. В этом году конкурс «Безопасное колесо» проводился на базе МБОУ СОШ № 9 г. Конаково. 11 команд из школ Конаковского района приехали побороться за звание лучшей. Это школы №№ 3, 5, 6, 9 г. Конаково, школа № 2 п. Новозавидовский, школа д. Вахонино (старшая и младшая команды), школа с. Завидово, школа № 1 п. Редкино, школа п. Озерки и школа с. Дмитрова Гора. В составе каждой команды было 4 человека (2 мальчика и 2 девочки).

Конкурс состоял из 5 этапов:

«Знатоки Правил дорожного движения». На данном этапе команды проверяли свои знания по Правилам дорожного движения, каждый участник решал билет по ПДД, который состоял из 20 вопросов.

«Знание основ оказания первой помощи». Здесь ребята отвечали на вопросы по оказанию первой помощи пострадавшему. Всей командой ЮИДовцы решили тест и одну практическую задачку.

«Основы безопасности жизнедеятельности». На данном этапе конкурса ребятам необходимо было проложить безопасный маршрут «Школа-Дом» и решить задание на строения велосипеда.

«Фигурное вождение велосипеда». Самый яркий и волнительный этап. 2 человека из каждой команды должны были проехать на велосипеде несколько препятствий.

И «Творческий конкурс». На данном этапе конкурса команда представляла художественно оформленный плакат и презентацию.

Победителем в районном конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2022» стала команда школы № 9 г. Конаково! Второе место - у гимназии № 5 г. Конаково, третье место - у школы № 2 п. Новозавидовский.

Все участники награждены грамотами и дипломами «Безопасное колесо-2022» и призами.

Команды очень старались, переживали, и каждый участник выложился на 100 процентов! Все участники, без сомнения, получили заряд энергии и прекрасный опыт.

Подготовлено ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.

В ТВЕРИ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ ПУНКТ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ

Первый в Верхневолжье «Экопункт» начал работу в Твери. Новый экологический проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) расположен рядом с гипермаркетом «Глобус».

Пункт создан в ходе реализации в регионе национального проекта «Экология» и регионального проекта по комплексной системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

Идею создания «Экопункта» предложил Игнат Черников, генеральный директор ООО «ТСАХ», а реализацией занималось российское машиностроительное предприятие «РжевМаш», располагающееся в Тверской области.

На торжественном открытии присутствовали почетные гости: заместитель министра имущественных и земельных отношений Тверской области Артём Макшанцев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Тверской области Иван Лактионов, депутат Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко, управляющий партнёр группы компаний «EcoPartners» Константин Владимирович Рзаев, глава Конаковского района Олег Лобановский. Все отметили важность события.

Примечательно, что следующий «Экопункт» будет открыт в городе Конаково.

- Через Конаковский район пролегает много туристических маршрутов, поэтому задачи по улучшению экологии, сбережению окружающей среды – ключевые. Несомненно, «Экопункт» даст более эффективные результаты в их решении. А еще это важный шаг к экологическому образу жизни населения. Сам процесс разделения отходов доступный, интересный, для подрастающего поколения это положительный пример поведения, воспитывающий ценность экологической чистоты в мире, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.

За каждый сданный килограмм вторсырья жители могут получать деньги. Принимаются пэт-бутылки, пластиковая и алюминиевая тара, макулатура и стекло.

Перед сдачей в «Экопункт» мусор необходимо разобрать по видам: пластик, алюминиевая тара, стекло, макулатура. Макулатуру сложить в коробку или перевязать, стеклянные бутылки вымыть, пэт-бутылки спрессовать. Крышки сдаются отдельно. «Экопункт» в Твери работает каждый день с 9 до 21 часа.Сдавайте мусор на переработку. Берегите природу!

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района