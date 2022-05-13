ПО КАРТЕ РАЙОНА

Первомайское сельское поселение

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПО-ПЕРВОМАЙСКИ

Ни хмурое утро, ни дождь и ветер не помешали проведению мероприятий, намеченных на День Победы в Первомайском сельском поселении.

В девять часов утра на Никольском кладбище состоялось торжественное открытие памятника нашему земляку Николаю Петровичу Шестаку, погибшему в 1995 году при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.

А предшествовало этому событию обращение в администрацию жителя нашего поселения Сергея Ивановича Мизеркова, школьного товарища Николая Шестака, который все эти годы ухаживает за могилой воина. Сергей Иванович попросил администрацию об оказании содействия по сбору средств на замену памятника.

В библиотеке проведено собрание, в котором приняли участие члены местного отделения партии «Единая Россия», администрация и жители поселения, принято решение о размещении информации о сборе средств на сайте администрации и в группах соцсетей.

На призыв откликнулись одноклассники, друзья, соседи, знакомые, организации. Были собраны средства, которые позволили не только заменить старый памятник воину, но также изготовить памятник его матери Татьяне Александровне Шестак, которая покоится рядом с сыном.

Много теплых, трогательных слов прозвучало в адрес так рано ушедшего солдата. Одноклассники и друзья вспоминали Николая как доброго, отзывчивого товарища. Сильного, спортивного парня, без вредных привычек, спокойного, выносливого, трудолюбивого. Выступление главы поселения Валентины Федоровны Катихиной у многих вызвало слезы.

Валентина Федоровна, обращаясь к присутствовавшим, затронула тему спецоперации, которая проходит на Украине, где наши солдаты, защищая мирное население, ведут бои с нацистами: «Есть такая профессия - Родину защищать! Николай Шестак в свои неполные девятнадцать не стоял перед выбором, он честно, с полной отдачей выполнял свой долг солдата на Северном Кавказе, защищая свою Родину».

Слова благодарности прозвучали от главы в адрес С.И.Мизеркова и всех, кто принял участие в сборе средств и установлении памятников.

На митинге выступил председатель Совета депутатов поселения Н.В.Золотов.

Депутат Павел Николаевич Киселев, который родился и вырос в поселке, отлично знал Николая, в своей речи подчеркнул, что на такого человека, каким был Николай Шестак, надо равняться!

Трогательными воспоминаниями из детства и юности Николая поделились его друзья Владимир Золин, Владимир Ярославцев, Сергей Мизерков. Соседи вспоминали, каким чутким и заботливым сыном он был.

От лица главы поселения, от местного отделения партии «Единая Россия», от жителей поселения благодарим Сергея Ивановича Мизеркова, Владимира Дмитриевича Ярославцева, Владимира Александровича Золина, Игоря Алексеевича Рябченкова, Игоря Вячеславовича Иванова, Стаса Валерьевича Конькова за установку памятников и обустройство прилегающей территории.

Продолжилась программа, подготовленная к Дню Победы, шествием «Бессмертного полка» от парка до мемориала в центре поселка погибшим в годы Великой Отечественной войны. Школьники, учителя, организации прошли единым строем с портретами своих героев по центральной улице поселения. В строю звучали песни военных лет, и был памятен каждый герой!

У мемориала с поздравлениями, обращенными к ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны и всем присутствовавшим выступили глава поселения В.Ф.Катихина, председатель Совета депутатов Н.В.Золотов, секретарь первичной организации местного отделения партии «Единая Россиия» Л.В.Лаврентьева, председатель совета ветеранов Е.А.Бодрова. Школьники прочитали трогательные стихи о войне. К мемориалу возложены живые цветы и венки.

В шествии и митинге приняли участие более двухсот жителей и гостей поселения.

Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА,

заведующая Первомайской поселковой

библиотекой.

Дмитровогорское сельское поселение

СТАРОЖИЛА ДМИТРОВОЙ ГОРЫ ПОЗДРАВИЛИ СО 100-ЛЕТИЕМ

12 мая столетний юбилей отметила Александра Григорьевна КУСТОВА, старожил Дмитровогорского сельского поселения, ветеран.

Родилась Александра Григорьевна в Рамешковском районе в крестьянской семье, была старшим ребёнком. В школу ходила каждый день за 12 километров. По окончании решила поступить в медучилище в Кимрах. Хотя и против воли родителя, тайком, но уехала в Кимры – так ей хотелось выучиться на фельдшера.

Война для нее началась в Калинине на практике. Пришлось и окопы рыть, и фугасы на крышах домов тушить. Было холодно, голодно, тяжело. Вот такая практика выдалась осенью 1941-го. В войну была медсестрой, регулировщицей и, как она потом рассказывала, даже разведчицей (но по понятным причинам в свое время про это нельзя было рассказывать).

После войны работала медиком в селе: сначала заведующей Калистовским ФМП, а потом почти 30 лет - медсестрой в Дмитровогорской больнице. Она пользовалась огромным уважением среди земляков, ведь Александра Григорьевна была и за акушера, и за врача, и даже за психолога. Сколько родов она приняла! До семидесяти лет работала в Дмитровогорской больнице. И уже тридцать лет на заслуженном отдыхе. Награждена медалью «За труд в Великой Отечественной войне», имеет звание «Ударник коммунистического труда».

Семья у Александры Григорьевны большая: дети, внуки, правнуки и даже праправнук имеется. И в день юбилея в ее доме было особенно многолюдно. Ведь поздравить со столетием старожила приехали почетные гости. Цветы, теплые слова, красивые открытки и полезные в хозяйстве подарки, торт и конфеты, продукты от Дмитрогорского мясо- и молокозаводов - все получила она в этот день.

Александру Григорьевну поздравили: от губернатора Тверской области Игоря Рудени - Сергей Умников, начальник управления Гостехнадзора по Тверской области. От главы Конаковского района Олега Лобановского - Видади Тахмезов, помощник главы района. От местных властей – исполняющий обязанности главы Дмитровогорского сельского поселения Сергей Жуков и депутат Совета депутатов поселения Лидия Котамова. Они передали слова поздравлений от председателя Совета депутатов Владимира Боргуля. Подарки вручили директор Дмитровогорского СДК, основатель музея «Родимая сторонушка» Михаил Семенов и председатель профсоюза ГК «АгроПромкомплектация» по Тверской области Денис Клементьев. В общем, Александра Григорьевна осталась очень довольна и даже не отпускала из дома, пока гости не попьют чаю.

Доброго здоровья и долгих лет жизни вам, Александра Григорьевна!

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.