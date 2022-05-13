«СПАРТА» ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ



Наша газета уже рассказывала о кассире «Пятёрочки» Людмиле Борисовой, которая в свободное от работы время - волонтёр Конаковского волонтёрского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Сова» (позывной «Спарта»).

Людмила Анатольевна на протяжении нескольких лет занимается поиском людей, заблудившихся в наших лесах. Мы познакомились с тёзкой, участвуя в совместных поисках.

В прошлом году она участвовала в первом грантовом конкурсе волонтёрских проектов, который провела компания «Пятёрочка», помогающая потерявшимся людям. В «Пятёрочках» появились «островки безопасности», где каждому потерявшемуся пожилому человеку или ребёнку помогут скорее вернуться домой. Любой потерявшийся может подойти к работнику магазина, и ему должны помочь, ведь сотрудники магазинов прошли специальное обучение. В конце прошлого года в «Пятёрочке» провели конкурс волонтёрских проектов для работников.

Попробовать свои силы в нём могли все сотрудники компании, независимо от наличия опыта волонтёрской деятельности. На конкурс принимались как действующие проекты, так и задумки, которые только планируется воплотить в жизнь.

На конкурс можно было подать проекты в пяти направлениях - это стратегические приоритеты программы «Забота о сообществе», которую развивает «Пятёрочка». Каждый сотрудник мог подать только одну заявку в каждую из номинаций.

У нашей «Спарты» за плечами волонтёрский опыт, да и идей всегда много. «Почему бы и не поучаствовать?» - решила она. Женщина опубликовала свою программу заботы о людях, вышла в полуфинал и выиграла грант на реализацию проекта. Людмила Анатольевна предложила в магазине, где она работает, организовать для пожилых людей и инвалидов специальную зону отдыха, поскольку некоторым из них тяжело долго ходить по магазину. А для маленьких посетителей Людмила предлагает сделать уголок ожидания. Пока мамы выбирают продукты, папы с детьми ждут их в зоне ожидания.

И вот идея воплотилась в жизнь, в «Пятерочке» на ул. Энергетиков появились диванчик и стол, пожилые люди, инвалиды сразу оценили это. Можно присесть, спокойно разглядеть покупки, просто передохнуть.

Людмила КИКАЛО. Фото автора.