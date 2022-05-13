В Ольгино наградили ХК «Ольгино»

24 октября 2021 года начался чемпионат Тверской области по хоккею с шайбой в сезоне 2021-2022 гг., где наша хоккейная команда «Ольгино» (руководитель ХК Константин Павлович Шумило) играла на выезде в городе Старица.

Всего в чемпионате принимали участие восемь команд из городов Кимры, Конаково, Тверь, Старица. Хоккейный клуб «Ольгино», представляющий город Конаково, стал чемпионом Тверской области. За турнир команда в 12 играх одержала 11 побед, потерпев лишь одно поражение. В составе нашей команды есть игроки из КХЛ и ВХЛ, обладатель кубков Гагарина, Харламова, чемпион мира Александр Кутузов.

Президент хоккейного клуба «Ольгино» Юрий Ефимович Шеляпин, президент московского строительного холдинга «Эко-Тепло», построивший в нашем районе элитный посёлок Ольгино, пригласил всех членов команды к себе в поселок, где поздравил хоккеистов клуба с победой в чемпионате Тверской области и вручил им грамоты, медали и конверты, наверно, с премией. Хорошо, когда у спортивного клуба есть такой меценат.

Большую благодарность хоккеисты выразили болельщице, которая на протяжении всего чемпионата переживала всей душой за команду, это Ольга Ростиславовна Шеляпина, здоровья ей и долгих лет жизни.

Хоккейный клуб будет готовиться к следующему сезону чемпионата Тверской области, постараться привлечь молодёжь и показать для болельщиков города Конаково хороший красивый хоккей.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.

КОНАКОВСКИЕ МЕДИКИ НА НОВОТОРЖСКОМ МАРАФОНЕ

Традиционный легкоатлетический забег «Новоторжский рубеж» на территории архитектурно-этнографического музея «Василево» в Торжокском районе Тверской области прошел вчера уже в седьмой раз.

В этом празднике приняли участие конаковские медики. Травматологическое отделение Конаковской ЦРБ приняло в нем участие, можно сказать, в полном составе. Заведующий отделением Павел Анатольевич Мельниченко так прокомментировал эту поездку:

- Вчера в Василево я вместе с врачом Кириллом Николаевичем Кузнецовым, медсестрой Евгенией Михайловной Агаповой и «сочувствующим» Сергеем Михайловичем Чеботарёвым приняли участие в забеге. Трасса проходила и по лесу, и по территории заповедника. Очень понравились отличная организация и сам праздник, который дал нам много положительных эмоций и заряд бодрости. Советуем всем на следующий год приехать в Василево.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Тверской пловец завоевал золото первенства России. 16-летний Илья Захариков из г. Конаково выиграл финальный заплыв на 100 метров вольным стилем.

С 3 по 7 мая в Саранске проходило первенство России по плаванию среди юношей 15 – 16 лет и девушек 13 – 14 лет. На 50-метровых дорожках местного «Стадиона водных видов спорта» выступали сильнейшие юные пловцы из разных регионов, прошедшие сито отбора на чемпионатах и первенствах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Второй день соревнований ознаменовался историческим достижением для Тверской области. Впервые в 21 веке на высшую ступень пьедестала почета первенства России поднялся представитель Верхневолжья. Шестнадцатилетний кандидат в мастера спорта Илья Захариков из ДЮСШ «Олимп» Конаковского района завоевал золотую медаль в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем. При этом довольно уникальный случай – Илья разделил высшую ступень призового подиума с Вячеславом Зуевым из Ростовской области. Оба пловца финишировали с абсолютно одинаковым результатом – 51,89 секунды, сообщает «Твериспорт».

ИЗ МОСКВЫ В КОНАКОВО... ПЕШКОМ

На днях встретили на набережной Волги молодого парня с весенним загаром и рюкзаками, явно туриста. Разговорились, оказалось, Ян - москвич и заядлый путешественник, да непростой. Он путешествует пешком.

Периодически на выходные уходит из столицы в глушь или другие города и поселения. Начались его пешие приключения семь лет назад, когда Ян с другом решили пойти в Питер. Первый день прошли 30 километров до Зеленограда, дошли до Редкино, и пути друзей разошлись. Друг вернулся домой, а Ян дошел до Твери. Ему понравились пешие прогулки, и с тех пор он периодически ищет новые пути. Ночует в палатке, причем не только летом, в лесу, в поле один. Возможно, его работа в сфере организации мероприятий иногда требует уединения и созерцания, а возможно, молодой человек просто романтик.

На своем пути он встречает много интересного, часто предлагают подвезти, но он любит ходить пешком. С собой берет палатку и гамак. Готовит на костре. Считает, что когда путешествуешь на автомобиле, то многого не замечаешь. Часто к палатке приходят лоси, белки. В Конаковском районе москвичу нравится природа, понравился наш бор. Пожелаем Яну счастливого пути!

Людмила КИКАЛО. Фото автора.