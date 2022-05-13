ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»

Грандиозным концертом и великолепной выставкой прикладного творчества завершился 13 мая в ДК «Современник» фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошках». Это уникальное явление в культурной жизни Конаковского района, и оно по праву пользуется заслуженной любовью всех без исключения жителей района, потому что в нем принимают участие наши самые маленькие талантливые «звездочки».

В этом году в фестивале приняли участие 26 дошкольных образовательных учреждений района: 210 юных дарований из детских садов города Конаково, сел Дмитрова Гора, Селихово, Юрьево-Девичье, деревни Ручьи, поселков Первое мая, Редкино, Изоплит, Новозавидовский, Радченко, Козлово, Конаковского специализированного Дома ребёнка демонстрировали свои таланты. Учредитель фестиваля - администрация Конаковского района. В зале Дворца культуры «Современник», где состоялось закрытие фестиваля, было по-настоящему тепло и солнечно от детских улыбок, от их восторженных сияющих глаз.

Открыли концертную программу воспитанники детского сада № 12 г. Конаково композицией «Моя Россия». В программе концерта звучали стихотворения в исполнении юных чтецов. Выразительно и артистично были исполнены стихи: «Россия» (Милана Кузнецова), «Дом под крышей голубой» (Анна Игитян), «Мужчина» (Андрей Липатов), «Рыжик» (Олеся Лисичкина).

Зрители по достоинству оценили яркие танцевальные номера на разную тематику. Маленькие артисты из детского сада № 11 исполнили танец «Нет Родины светлее, чем Россия», ручьевского детского сада - танец «Дети мира», «Искорки» из детского сада № 10 исполнили танец «Ромашковое поле», из детского сада села Дмитрова Гора танец «Птицы, мои птицы».

Воспитанники реабилитационной группы Конаковского Дома ребёнка исполнили песню «Весна идет». Малыши и пели, и играли на народных инструментах. Юные вокалистки конаковского детского сада № 9 подарили своим любимым мамам и папам, бабушкам и дедушкам веселую песенку. Солисты из детского сада № 14 исполнили вокально-хореографическую композицию «Яблонька». Порадовали зрителей игрой на ложках юные артисты конаковского детского сада № 1. Завершил фестивальную программу танцевальный коллектив детского сада села Селихово красочным танцем «До-ре-ми».

Дипломы и призы участникам и победителям вручили глава Конаковского района Олег Лобановский и заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина.

В своем приветственном слове к участникам Олег Владимирович подчеркнул, что «Солнышко в ладошках» - праздник для всего района, ведь самое главное в проведении таких мероприятий - сохранение и развитие детского художественного творчества, формирование эстетического потенциала подрастающего поколения. Глава района поблагодарил педагогов и организаторов фестиваля за замечательный праздник, который еще раз показал, насколько талантливы дети и п0рофессиональны наставники, раскрывшие способности каждого ребенка.

Своими впечатлениями о фестивале поделились:

Екатерина Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования администрации Конаковского района:

- Фестиваль детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках» - одно из самых ярких и ожидаемых событий, к которому все его участники готовятся в течение года. Администрация Конаковского района, управление образования, наш Центр методического и хозяйственного обеспечения муниципальных образовательных организаций Конаковского района создают необходимые условия для его проведения, решая различные финансовые и организационные вопросы. И нас радует, что фестиваль «растет». С каждым годом ширится круг его участников: в концертах и конкурсе творческих работ принимают участие не только все без исключения муниципальные детские сады района, дошкольные группы при школах, но и дошкольные учреждения иной ведомственной принадлежности, такие как детский сад № 3 ФСО России или Конаковский специализированный Дом ребенка.

Светлана Дмитриева, воспитатель МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково:

- От лица педагогов хочется выразить искреннюю благодарность организаторам фестиваля детского творчества «Солнышко в ладошках». Все мы, и дети, и взрослые получили массу положительных эмоций, огромный заряд позитива от музыкальных творческих работ дошкольных коллективов. Дети в восторге, родители бесконечно благодарны, а мы, педагоги, мечтаем, чтобы наши воспитанники еще не один раз приняли участие в фестивале, который позволяет раскрыть таланты наших детей.

Ирада Сейфедова, родитель:

- Примите искреннюю благодарность от родителей детского сада «Журавушка» за прекрасную организацию фестиваля детского творчества «Солнышко в ладошках». Восторг от положительных эмоций и незабываемые впечатления стали результатами данного фестиваля. Педагогический состав детских садов продемонстрировал высокий, профессиональный, творческий потенциал. Яркие выступления участников сменяли друг друга, а красивые костюмы соответствовали концертным номерам. Выражаем огромную благодарность организаторам за реализацию детского творчества, а также праздничную атмосферу. Хотим пожелать новых, интересных проектов!

Анжела Алисова, родитель:

- Хочу сказать огромное спасибо организаторам фестиваля. Тот опыт, который приобрели наши дети, и те эмоции, которые они испытали, просто бесценны! В холле ДК также проходила выставка детских творческих работ. Она пестрила разными красками. Работы были выполнены в различных техниках, что, безусловно, радовало глаз и приводило в восторг и удивление от детского таланта и многообразия творческих идей. Хотелось бы отметить и педагогов, которые подготовили и раскрыли юные таланты. Организация и оформление номеров были безупречны. Костюмы участников были яркими, и каждый номер был как отдельное художественное произведение. Всем детским коллективам вручены памятные дипломы и подарки. Мы остались довольны и получили массу новых позитивных впечатлений! Мы считаем, что такой фестиваль должен продолжать свой путь!

Марина Сведомцева, воспитатель МБДОУ детский сад № 14 г. Конаково:

- В который раз нас радует районный фестиваль детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках». Коллектив нашего детского сада с удовольствием принимает в нем участие ежегодно. Вместе с детьми мы мастерим в нетрадиционной технике из различных материалов поделки на фестивальную выставку детского прикладного творчества и готовим юных артистов для выступления на большой сцене, вкладывая в это частицу своей души и сердца. Каждый ребенок мечтает стать артистом. Реализует эти детские мечты хорошо организованный, дарящий настоящий праздник и замечательное настроение районный фестиваль «Солнышко в ладошках». Этот год запомнился необычайно трогательными номерами, шикарными костюмами и атрибутами, яркими хореографическими и театрализованными выступлениями дошкольников. Спасибо организаторам фестиваля за большой праздник для детей и взрослых, за предоставленную детям возможность почувствовать себя большим артистом.

Ольга Салаева, заведующий МБДОУ детский сад № 14 г. Конаково.

- Фестиваль – это всегда событие для участника любого возраста, а детский фестиваль – событие вдвойне важное, ведь неталантливых детей не бывает. Каждый ребёнок талантлив и мечтает о сцене и выступлениях! Мне посчастливилось побывать на фестивальном концерте, который состоялся 13 мая в ДК «Современник». Все выступления были очень интересны. Каждый юный артист и коллектив награждён заслуженными аплодисментами и искренним признанием зрителей. Многие маленькие артисты впервые оказались на большой сцене, для них, безусловно, это стало важным событием. Я думаю, что для всех и каждого фестиваль останется на всю жизнь одним из ярчайших впечатлений детства. Спасибо организаторам фестиваля за счастливые улыбки на лицах детей, за массу положительных эмоций и впечатлений!