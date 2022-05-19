В Тверской области состоялось открытие юбилейного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор»

19 мая на сцене Дворца культуры «Современник» в Конаково состоялось открытие V юбилейного Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор» (6+). Приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Программа фестиваля объединяет на одной площадке творческие коллективы из разных регионов России и Белоруссии, дарит возможность приобщиться к великому духовному наследию наших народов, богатейшей православной песенной культуре. Юные исполнители достойно продолжают выдающиеся традиции классического музыкального наследия, созданного великим композитором Александром Васильевичем Александровым – бывшим регентом Спасо-Преображенского собора города Твери, основателем и руководителем прославленного Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии», – отмечено в приветствии от главы региона.

Свои номера в рамках фестиваля представят более 300 юных музыкантов. Среди них – коллектив «Пеуники» из белорусского Бреста, хоровая капелла мальчиков и юношей им. А.М. Жуковского из Иваново, образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья» и народный хор юношей «Ладья» из Тольятти, хор мальчиков и юношей детско-юношеской вокально-хоровой капеллы «Соловушки Вятки» из Кирова и Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма из Красногорска.

Фестивальные концерты пройдут на нескольких площадках.

20 мая выступления коллективов запланированы в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского и ДК «Химволокно». В 18.30 в Тверском академическом театре драмы пройдет Гала-концерт фестиваля.

21 мая в Воскресенском Кафедральном Соборе Твери состоится Божественная Литургия с участием всех хоровых коллективов. В этот же день у подножия Ржевского мемориала Советского солдату запланирована патриотическая акция – сводный хор из участников фестиваля в составе 400 человек исполнит песни «Родина», «Славься», Гимн России.

Свою программу представит концертный хор мальчиков и юношей из Конаково, постоянный участник фестиваля.

Коллектив выступал на таких крупных площадках, как Большой концертный зал Московской консерватории, Концертный зал им. Чайковского, Кремлевский Дворец съездов. Ребята также выступали вместе с мужским хором Свято-Данилова монастыря. Являются постоянными участниками Детского хора России и Сводного хора Русской Православной Церкви.

Пресс-служба Правительства Тверской области