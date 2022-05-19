19 мая на площадке «Кванториума» в Твери прошло региональное родительское собрание, посвященное приемной кампании в вузах Верхневолжья. Его участниками стали выпускники школ, педагоги, актив родительских комитетов, в режиме видеоконцференцсвязи – представители муниципальных образований области. В общей сложности собрание объединило более 400 школ региона.

О процессе подаче документов, зачислении и других аспектах участникам регионального родительского собрания рассказали представители приемной комиссии Тверского государственного медицинского университета, Тверского государственного университета и Тверского государственного технического университета.

Участникам собрания также рассказали о востребованных специальностях, которые предлагают высшие учебные заведения региона, ответили на актуальные вопросы.

26 мая в регионе стартует Единый государственный экзамен, он продлится в Тверской области по 2 июля. Общее количество участников единого госэкзамена составит более 5600 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 58 единиц.

Самыми популярными предметами этого года, помимо обязательных русского языка и математики, стали обществознание (2359 человек), физика (1203 человек) и биология (1044 человека).

На недавнем совещании с членами областного Правительства Губернатор Игорь Руденя поручил заранее продумать удобную логистику для школьников при организации сдачи ЕГЭ.

В пунктах сдачи ЕГЭ также будут усилены меры санитарной безопасности: это уборка помещений с дезинфицирующими средствами, бесконтактная термометрия, регулярное проветривание и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области