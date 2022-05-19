Губернатор Игорь Руденя и глава Росрыболовства Илья Шестаков в Конаково приняли участие в зарыблении Волги: в реку выпущено 10 тыс. штук молоди стерляди

19 мая, в преддверии Дня Волги, в Конаково Тверской области в реку Волгу выпущено 10 тыс. штук молоди стерляди. Участниками события стали Губернатор Игорь Руденя, глава Росрыболовства Илья Шестаков, Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин, руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев. А также школьники, волонтеры, жители Верхневолжья.

«Очень важно, что сегодня федеральные структуры региональные власти работают совместно в возрождении традиций возобновления водных биологических ресурсов, – подчеркнул Игорь Руденя. – Такие мероприятия становятся традиционными. При поддержке Росрыболовства, Верхневолжской природоохранной прокуратуры на территории региона проведено уже более 40 выпусков молоди рыб. А когда это делается совместно с нашими жителями, молодежью, то прививается культура бережного отношения к природным богатствам. Уверен, в ближайшее время у нас будет возможность увидеть комплексное возрождение рыбохозяйственного комплекса и водных биологических ресурсов на всей территории Российской Федерации».

Данный выпуск является очередным в серии компенсационных мероприятий в рамках возмещения ущерба водным биологическим ресурсам при осуществлении хозяйственной деятельности, проведении дноуглубительных и других работ в водоохранной зоне Волги.

«Выпуски мальков и молоди будут происходить весь летний период в рамках национального проекта «Экология», – сообщил Илья Шестаков. – Важно, что мы активно занимаемся восстановлением рыбных запасов. Эта работа дает положительные результаты: ученые фиксируют увеличение запасов стерляди, других биологических ресурсов Волги. И в ближайшее время мы сможем говорить о том, чтобы исключить стерлядь из Красной Книги Тверской области, открыть любительское рыболовство».

Позитивную тенденцию по увеличению популяции различных видов рыб в Волге, особенно таких ценных пород, как стерлядь, подтвердил Александр Илюшин.

«Сегодня государство прилагает огромные усилия, чтобы в реке Волга повышались запасы рыб. Действительно, отмечаем увеличение рыбных ресурсов в Волге, река возрождается. Надеемся, что бережное отношение к природе принесет свои результаты», – сказал прокурор.

Стерлядь является ценным видом рыб, обитающих в водных объектах Тверской области. Еще в начале XX века стерлядь была промысловой рыбой региона. Однако в связи с увеличением антропогенной нагрузки стерлядь включена в Красную Книгу Тверской области.

За прошедшие пять лет в зоне ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в границах Тверской, Московской, Ярославской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областях в Волгу выпущено 21,5 млн молоди стерляди, сазана, толстолобика. Из них более 12 млн – в границах Тверской области.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах региона, в том числе на Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, озере Селигер.

В 2021 году в естественную среду обитания выпущено 4,5 млн экземпляров различных видов молоди рыб. В 2022 году запланирован выпуск еще 4,5 млн единиц, в том числе свыше 1 млн экземпляров стерляди.

Пресс-служба Правительства Тверской области