В Тверской области наградили победителей детского конкурса рисунков «Спасибо тебе, Солдат!»

В Тверской области в музейном павильоне Ржевского мемориала Советскому солдату состоялась церемония награждения юных участников конкурса рисунков «Спасибо тебе, Солдат!», который был посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Творческое состязание было организовано Ржевским филиалом Музея Победы. В нем приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся школ Ржева и Ржевского района. Всего на конкурс поступило 374 работы.

«Такого количества рисунков еще не было ни у одного нашего конкурса. Уверена, что это связано именно с темой творческого состязания — выразить благодарность советским солдатам, спасшим нашу страну от нацизма», — отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Победители и призеры были выбраны в трех возрастных категориях: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-15 лет. Работы юных художников вошли в выставку, которую можно увидеть в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» до 30 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области