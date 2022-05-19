Губернатор Игорь Руденя: Тверской политех – гордость Верхневолжья

19 мая в столице Верхневолжья состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Тверского государственного технического университета. Со знаменательной датой преподавательский состав, сотрудников, студентов и аспирантов вуза поздравили Губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков и другие почётные гости.

Игорь Руденя отметил: у истоков создания вуза стояли профессионалы, которые посвятили свою жизнь инженерному делу и своей стране.

«Политех является гордостью Верхневолжья, подтверждая и сегодня репутацию одного из лучших технических вузов России. В условиях беспрецедентных санкций против нашей страны, ключевой задачей высшего образования является подготовка российской инженерной элиты для критически важных отраслей экономики, таких как промышленность, информационные технологии, строительная и дорожная отрасли, энергетический комплекс, точное машиностроение. Уверен, что университет внесет свой вклад в эти направления и обеспечит активное участие в импортозамещении и создании технологического суверенитета нашей страны», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор вручил сотрудникам вуза федеральные и региональные награды. Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования РФ награждён коллектив ТвГТУ. Звания «Почётный работник сферы образования РФ» удостоены начальник учебного отдела Инна Болотова, заместитель главного бухгалтера Ольга Бурченко, доцент кафедры общей физики Светлана Испирян, доцент кафедры электронных вычислительных машин Катерина Карельская.

Также преподавателям и сотрудникам университета вручены Почётные грамоты Министерства науки и высшего образования РФ, Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Тверской области.

«Мы все эти годы развивались, открывались новые направления, специальности, мы вошли в ведущие российские, международные рейтинги. Сегодня вуз - крупный научно-образовательный центр Верхневолжья. В этот день я хочу поблагодарить руководство Тверской области и города за внимание и поддержку нашего университета», - отметил ректор ТвГТУ Андрей Твардовский.

В настоящее время в университете обучается более 6000 студентов. По словам председателя областного парламента Сергея Голубева, вуз дал путевку в жизнь большому количеству высококлассных специалистов, которые трудятся в реальном секторе экономики Верхневолжья.

«Что касается Законодательного Собрания, то и нас связывает многое. Выпускники ТвГТУ были депутатами почти всех созывов. Президент вуза Вячеслав Александрович Миронов был спикером областного парламента второго созыва. Старейший тверской парламентарий Александр Александрович Тягунов возглавляет кафедру вуза. А в действующем созыве сразу пять депутатов – выпускники университета», - отметил Сергей Голубев.

История тверского вуза началась в 1922 году с основания Московского торфяного института (МТИ). В годы Великой Отечественной войны учёные института оперативно обеспечили целый ряд разработок оборонного назначения. Сотрудники и студенты сформировали батальон, проявивший мужество и отвагу в сражении за Москву.

Фронтовик Павел Фёдорович Анисимов в 1958 году стал организатором и первым директором переведённого из Москвы в Калинин торфяного института.

Позднее, в связи с открытием новых специальностей, торфяной институт преобразован в Калининский политехнический институт. В 1994-ом вуз получил статус университета.

ТвГТУ входит в число 100 лучших университетов России в международном рейтинге «RUR-2020», лучший среди вузов Тверской области по версии международного научного рейтинга Scimago 2021.

В прошлом году ТвГТУ стал победителем конкурса Президентской программы исследовательских проектов по поддержке лабораторий мирового уровня.

Более 50 учёных, аспирантов и студентов вуза запатентовали свои разработки, за научно-исследовательскую деятельность были отмечены грантами, премиями и стипендиями Президента РФ, Правительства РФ и Правительства Тверской области.

В 2021 году университет вошёл в число первых восьми вузов страны, где созданы современные военные учебные центры для подготовки сержантов и солдат запаса.

Пресс-служба Правительства Тверской области