Жители Твери и области выбирают проекты благоустройства своих территорий в 2023 году

Свыше 37 тысяч жителей Тверской области приняли участие в рейтинговом голосовании на платформе za.gorodsreda.ru. Всего за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2023 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», голосуют в 11 муниципалитетах области. Лидер по количеству голосов – город Тверь, где свое мнении выразили свыше 13 тысяч человек.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего от Тверской области в этом году на конкурс заявлено 56 проектов от городов Тверь, Ржев, Осташков, Торжок, Кимры, Нелидово, Бежецк, Удомля, Вышний Волочек, Бологое и Конаково.

В Твери на голосование представлено 18 проектов.

В Центральном районе – береговая полоса реки Тьмаки вдоль улицы Желябова и Тверского проспекта, набережная Степана Разина и набережная реки Волги от Монастырского моста до Дворца спорта «Юбилейный», Тверская площадь (сквер у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину), улица Трехсвятская и Парк Победы.

В Заволжском районе жители могут выбрать для дальнейшего благоустройства улицу Благоева на пересечении с улицей Горького, улицу Хромова (в районе застройки МЖК), бульвар Молодежный, улицу Соминка или участок между школой № 47 и Дворцом культуры в поселке Литвинки.

В Московском районе на голосование представлены зеленая зона на бульваре Гусева, Бобачевская роща, территория между школами № 33 и № 39.

В Пролетарском районе – сквер между домами №8 и №10 на проспекте Корыткова, улица Бобкова (сквер за Торговым центром «Тверь»), продолжение благоустройства Мигаловской набережной (до улицы Дальняя пристань) и Парк Текстильщиков.

В настоящее время лидером голосования в Твери является улица Трехсвятская, за благоустройство которой проголосовало свыше 2200 горожан. На втором месте – продолжение работ на Мигаловской набережной (более 1500 голосов), на третьем – зеленая зона на бульваре Гусева (свыше 1400 голосов).

В адресный перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

В этом году проголосовать можно не только на странице za.gorodsreda.ru, но и на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета. Кроме того, отдать свой голос за проект можно через приложение с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах муниципалитетов-участников.

В 2021 году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов приняли участие 64 493 жителя Тверской области. От Верхневолжья на конкурс было заявлено 47 проектов от 11 городов. На всех объектах-победителях рейтингового голосования ведутся работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области