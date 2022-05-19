19 мая Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития лесопромышленного комплекса, лесных отношений в Тверской области. Рассмотрены вопросы, связанные с реализацией на территории Верхневолжья инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской, спортивной и оздоровительной инфраструктуры.

По мнению Игоря Рудени, в текущих условиях эффективное и рациональное использование природных, в первую очередь, лесных ресурсов, приобретает важное значение для развития региональной экономики, обеспечения рабочими местами жителей. Важно задействовать потенциал лесной отрасли не только в деревообработке, но и в сферах туризма и рекреации.

Так, на заседании рассмотрены вопросы предоставления участков для создания в Бологовском районе туристско-рекреационного кластера «Межутоки», расширения рекреационной зоны вокруг действующего комплекса «Дом рыболова» в Кимрском районе, развития территории Савватьевских карьеров в Калининском районе, а также создания туристического центра «Грандселигер» в Осташковского округе.

Реализация данных проектов позволит создать рабочие места для местных жителей, обеспечить налоговые поступления в бюджет Тверской области.

Межведомственная комиссия по вопросам развития лесопромышленного комплекса, лесных отношений в Тверской области создана в 2021 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Решение о ее создании принято с учетом стратегического значения отрасли для Верхневолжья и всей страны. В состав комиссии вошли представители региональных и федеральных ведомств, чья деятельность связана с регулированием вопросов в ЛПК.

В центре внимания комиссии находятся вопросы рационального использования природных ресурсов для развития промышленности и рекреации, расширение площади лесного фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области