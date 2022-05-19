В Тверской области проходят мероприятия к 100-летнему юбилею пионерии

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации. К этой дате в Верхневолжье организован ряд патриотических мероприятий для детей и молодежи.

Так, в регионе состоится областной этап военно-спортивной игры «Победа», которая продолжает традиции легендарной игры «Зарница». 13 команд из 12 муниципальных образований Тверской области определял лучших в конкурсах «Ратные страницы истории Отечества», «Военизированная эстафета», «Статен в строю, силен в бою», «Огневой рубеж», «Визитная карточка». Победитель регионального этапа будет представлять Тверскую область на всероссийском этапе игры «Победа». Основные мероприятия пройдут в парке «Патриот» и на военном полигоне Алабино в Московской области.

К вековому юбилею пионерии запущен флешмоб «На поверку становись!». Для участия нужно разместить на страничке в соцсетях фото своих бабушек и дедушек в пионерской форме. Можно также выложить свою фотографию, если представитель молодого поколения является участником детской общественной организации, например, Российского движения школьников или Юнармии. При публикации поста важно поставить хештеги флешмоба: #НаПоверкуСтановись69, #100ЛетПионерии.