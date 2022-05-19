За четыре года лесной фонд Тверской области увеличился почти на 54,1 тыс. гектаров

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В 2018-2022 годах лесной фонд Тверской области увеличился на 54,1 тыс. гектаров. Итоги работы по переводу земель в лесфонд рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 19 мая провел Губернатор Игорь Руденя.
«Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда – это одно из важнейших условий выполнения задачи развития и декриминализации лесного комплекса, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сельхозучастки, покрытые лесом, вовлекаются в работу, предоставляются лесопользователям. Таким образом, мы обеспечиваем сырьем деревообрабатывающие предприятия, предотвращаем незаконные рубки», – считает глава региона.
Работа по переводу неиспользуемых сельхозземель в лесной фонд, своевременной постановке этих участков на кадастровый учет активизирована по поручению Губернатора.
Больше всего земельных участков в лесной фонд, начиная с 2018 года и по сегодняшний день, переведено в Торопецком, Спировском, Рамешковском, Молоковском районах, Осташковском городском округе.
Пресс-служба Правительства Тверской области