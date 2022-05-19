Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 034 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 982 960, в том числе за последние сутки их проведено 2 683.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 736 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 756
Конаковский район 12 241
Ржев 8664
Калининский район 6821
Вышневолоцкий городской округ 6439
Торжок 5447
Кимры 4903
Бежецкий район 4198
Бологовский район 3832
Кашинский городской округ 3655
Осташковский городской округ 3563
Старицкий район 3198
Калязинский район 3162
Нелидовский городской округ 3091
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2446
Западнодвинский муниципальный округ 2333
Торопецкий район 2162
Торжокский район 1919
Весьегонский муниципальный округ 1897
Оленинский муниципальный округ 1836
Зубцовский район 1816
Рамешковский район 1815
Кувшиновский район 1755
Селижаровский муниципальный округ 1496
Андреапольский муниципальный округ 1339
Спировский район 1323
Ржевский район 1262
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1086
Кимрский район 1034
ЗАТО Озёрный 992
Фировский район 1011
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 816
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 569
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области