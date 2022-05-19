Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on чт, 05/19/2022 - 12:08

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 034 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 982 960, в том числе за последние сутки их проведено 2 683.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 736 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

  Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

                 

 Тверь 55 756

 Конаковский район 12 241

 Ржев 8664

 Калининский район 6821

 Вышневолоцкий городской округ 6439

 Торжок 5447

 Кимры 4903

 Бежецкий район 4198

 Бологовский район 3832

 Кашинский городской округ 3655

 Осташковский городской округ 3563

 Старицкий район 3198

 Калязинский район 3162

 Нелидовский городской округ 3091

 Лихославльский район 2966

 Максатихинский район 2446

 Западнодвинский муниципальный округ 2333

 Торопецкий район 2162

 Торжокский район 1919

 Весьегонский муниципальный округ 1897

 Оленинский муниципальный округ 1836

 Зубцовский район 1816

 Рамешковский район 1815

 Кувшиновский район 1755

 Селижаровский муниципальный округ 1496

 Андреапольский муниципальный округ 1339

 Спировский район 1323

 Ржевский район 1262

 Краснохолмский муниципальный округ 1224

 Кесовогорский район 1123

 Сонковский район 1086

 Кимрский район 1034

 ЗАТО Озёрный 992

 Фировский район 1011

 Пеновский муниципальный округ 967

 Бельский район 816

 Сандовский муниципальный округ 803

 Молоковский район 579

 Жарковский район 569

 Лесной муниципальный округ 567

 Удомельский городской округ 34

 

Пресс-служба Правительства Тверской области