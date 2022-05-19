Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 156 034 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 982 960, в том числе за последние сутки их проведено 2 683.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 736 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 756

Конаковский район 12 241

Ржев 8664

Калининский район 6821

Вышневолоцкий городской округ 6439

Торжок 5447

Кимры 4903

Бежецкий район 4198

Бологовский район 3832

Кашинский городской округ 3655

Осташковский городской округ 3563

Старицкий район 3198

Калязинский район 3162

Нелидовский городской округ 3091

Лихославльский район 2966

Максатихинский район 2446

Западнодвинский муниципальный округ 2333

Торопецкий район 2162

Торжокский район 1919

Весьегонский муниципальный округ 1897

Оленинский муниципальный округ 1836

Зубцовский район 1816

Рамешковский район 1815

Кувшиновский район 1755

Селижаровский муниципальный округ 1496

Андреапольский муниципальный округ 1339

Спировский район 1323

Ржевский район 1262

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1086

Кимрский район 1034

ЗАТО Озёрный 992

Фировский район 1011

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 816

Сандовский муниципальный округ 803

Молоковский район 579

Жарковский район 569

Лесной муниципальный округ 567

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области