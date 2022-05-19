У Ржевского мемориала Советскому солдату выступит сводный хор в составе 400 человек

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21 мая в Тверской области у подножия Ржевского мемориала Советского солдату в рамках V юбилейного Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор» пройдёт патриотическая акция.
Сводный хор в составе 400 человек исполнит песни «Родина» и «Славься», а также «Гимн России».
По мнению Губернатора Игоря Рудени, Международный фестиваль «Волжский хоровой собор» является значимым событием культурной жизни региона.
В составе сводного хора выступят: воспитанники Хоровой школы мальчиков и юношей (г. Конаково), хоровая капелла мальчиков и юношей им. А.М. Жуковского (г. Иваново), хор мальчиков и юношей детско-юношеской вокально-хоровой капеллы «Соловушки Вятки» (г. Киров), образцовый хор мальчиков «Пеўнікі» (г. Брест, Республика Беларусь), Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма (г. Красногорск), образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья» (г. Тольятти).
Начало акции в 14.00.
V юбилейный Международный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор» открывается сегодня, 19 мая, в Конаково. Фестивальные концерты пройдут на нескольких площадках.
20 мая выступления коллективов запланированы в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского и ДК «Химволокно». В 18.30 в Тверском академическом театре драмы состоится гала-концерт фестиваля.
21 мая в Воскресенском Кафедральном Соборе Твери пройдёт Божественная Литургия с участием всех хоровых коллективов фестиваля.
Целью фестиваля является сохранение хоровых традиций и передача их подрастающему поколению, возрождение и развитие хоровых достижений, новых форм межкультурного и духовного общения.
Учредителями и организаторами фестиваля выступают Правительство Тверской области, Тверская и Кашинская Епархия, Хоровая школа мальчиков и юношей города Конаково.
Пресс-служба Правительства Тверской области