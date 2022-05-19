В Твери в третий раз пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

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22 мая в областной столице пройдет третий Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Планируется, что в этом году на старт выйдут более 150 тысяч жителей России, которые смогут проверить свои силы на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км и в полумарафоне на 21,1 км. Зарегистрироваться на старт можно на сайте забег.рф до конца дня 21 мая.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия способствуют популяризации спорта, а участники таких событий подают личный пример здорового и активного образа жизни всем жителям региона.
Синхронный старт забега – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.
Забег всероссийского полумарафона в Тверской области будет проходить по центральным улицам города Твери, местом старта станут набережная Афанасия Никитина и улица Советская (Театральная площадь).
Начало забега на 10 и 21,1 км – в 9:00, через 15 минут стартуют спортсмены, которые пробегут маршрут на 5 км, участники на дистанции 1 км начнут забег в 12:15.
В настоящее время на забег в Твери зарегистрировано более 1100 человек. Планируется, что всего его участниками станут порядка 1,6 тысячи жителей города.
Организатором всероссийского полумарафона является ООО «Лига героев спорт проджектс» при поддержке Правительства Тверской области и администрации города Твери.
Пресс-служба Правительства Тверской области