В Твери в третий раз пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

22 мая в областной столице пройдет третий Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Планируется, что в этом году на старт выйдут более 150 тысяч жителей России, которые смогут проверить свои силы на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км и в полумарафоне на 21,1 км. Зарегистрироваться на старт можно на сайте забег.рф до конца дня 21 мая.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия способствуют популяризации спорта, а участники таких событий подают личный пример здорового и активного образа жизни всем жителям региона.

Синхронный старт забега – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Забег всероссийского полумарафона в Тверской области будет проходить по центральным улицам города Твери, местом старта станут набережная Афанасия Никитина и улица Советская (Театральная площадь).

Начало забега на 10 и 21,1 км – в 9:00, через 15 минут стартуют спортсмены, которые пробегут маршрут на 5 км, участники на дистанции 1 км начнут забег в 12:15.

В настоящее время на забег в Твери зарегистрировано более 1100 человек. Планируется, что всего его участниками станут порядка 1,6 тысячи жителей города.

Организатором всероссийского полумарафона является ООО «Лига героев спорт проджектс» при поддержке Правительства Тверской области и администрации города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области