В Тверской области по итогам прошлого года на 11,5% выросло число заключенных браков, тенденция сохранилась и в 2022-ом

В Тверской области в 2021 году на 11,5% увеличилось число заключенных браков. Эта тенденция сохранилась и в текущем году. С января по апрель 2022 года органами ЗАГС Тверской области заключено 1844 брака – на 162 больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В новом областном Дворце Бракосочетания в Твери, открытом в сентябре 2021 года, с начала этого года расписались 890 пар. Тогда как за первые четыре месяца прошлого года в Твери свои отношения узаконили 810 пар.

Кроме того, за январь-апрель 2022-го органами ЗАГС по Тверской области зарегистрировано 3045 актов о рождении. Прирост показателя за указанный период зафиксирован в Твери – 1886 регистраций по сравнению с 1784 в 2021-ом.

Улучшение демографической ситуации – один из региональных приоритетов. В Тверской области усиливается поддержка семей с детьми. Родителям Верхневолжья сегодня предоставляется целый ряд федеральных и региональных мер.

«Поддержка семей с детьми – важное направление в социальной политике Тверской области. Наша задача – сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом, с положительной демографией и перспективами экономического развития», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одно из направлений поддержки – подарочный набор для новорожденных, который предоставляется родителям, усыновителям и опекунам при регистрации рождения малыша органами ЗАГС Тверской области.

Всего в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. Помимо регистрации брака это услуги, связанные с рождением, усыновлением, установлением отцовства, и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области