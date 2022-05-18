Губернатор Игорь Руденя в Тверском императорском дворце принял участие в открытии уникальной выставки «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков»

18 мая, в Международный день музеев, в Тверской областной картинной галерее состоялось торжественное открытие выставки «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков». Почетными гостями мероприятия стали Губернатор Игорь Руденя, академик живописи Российской академии художеств Сергей Оссовский, президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Василий Бычков – выставка организована в сотрудничестве с конфедерацией.

«Сегодня мы являемся участниками уникального проекта. Столица Верхневолжья должна быть местом соприкосновения с высокой, настоящей, национальной культурой России, которая представлена в картинной галерее, – отметил Игорь Руденя. – Наш регион является сердцем России, а мы – наследниками огромного пласта национальной культуры. Тверская земля дала миру ярчайших мастеров. У нас действует Академическая дача под Вышним Волочком, где выросло целое поколение художников. Сегодня наша совместная работа направлена на продолжение этой линии, создание шедевров, которые останутся для будущих поколений. Очень важно, что мы продолжаем традиции просвещения нашей молодежи».

Игорь Руденя поблагодарил организаторов выставки за реализацию знакового для Верхневолжья проекта.

«Для меня большая честь от Российской академии художеств, от Зураба Константиновича Церетели лично поздравить нас всех с открытием такой замечательной выставки. Это событие состоялось благодаря инициативе Губернатора Тверской области. Надеюсь, что жители Твери и туристы, которые посещают этот грандиозный музей, ознакомятся с выставкой», – сказал Сергей Оссовский.

На площадке «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков» жители и гости Верхневолжья смогут познакомиться с полотнами, не экспонируемыми в государственных музеях – в этом уникальность экспозиции. Для посещения она будет открыта с 19 мая по 28 августа.

Здесь представлены произведения из частных коллекций, принадлежащих кисти всемирно известных мастеров русской живописи: Репина, Сурикова, Васнецова, Крамского, Шишкина, Саврасова. Всего в императорском дворце представлено более 40 подлинных произведений российских классиков. Выставка посвящена трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства.

В экспозицию также вошли картины, выставлявшиеся на передвижных выставках: работы Николая Дубовского, Николая Бодаревского, Исидора Уткина, Владимира Маковского и других мастеров.

Часть полотен была написана на тверской земле. В том числе, всемирно известная картина Исаака Левитана «Над вечным покоем», этюд к которой можно увидеть на выставке. Также представлены работы русского импрессиониста Семёна Никифорова, уроженца Кашинского уезда Тверской губернии. Он был одним из немногих иностранных художников, чья картина в 1911 году была отобрана на Всемирной выставке в Италии для Национальной галереи в Риме.

Помимо живописных полотен здесь можно увидеть работы русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева и новый экспонат галереи – объемную визуализацию герба Тверской губернии XIX века.

Игорь Руденя отметил – регион планирует ежегодно реализовывать ряд масштабных выставочных проектов. Готовность сотрудничать в этом направлении подтвердил Василий Бычков. Семь лет назад в картинной галерее при участии Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров открылась первая выставка «Художники тверской земли».

«Всего в галерее планируется семь выставок. В том числе, это экспозиция «Волга», где будут представлены графика и гравюры волжских городов тверского края, выставка, посвященная Екатерине Великой. В следующем году продолжим цикл просветительских мероприятий. Надеемся, наша работа внесет свой вклад в популяризацию русского искусства», – подчеркнул Василий Бычков.

Сегодня на площадке императорского дворца также организована открытая дискуссия Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Среди ее участников – заместитель главного редактора The Art Newspaper Russia Татьяна Маркина, художественный руководитель галереи КИНО Елена Юренева, галерист Анна Фролова, искусствовед Любовь Агафонова и другие эксперты. Дискуссия посвящена вопросам взаимодействия коллекционеров с государственными музеями и институтами, сохранения музейных фондов, правовым аспектам работы и другим темам.

Пресс-служба Правительства Тверской области