В Тверской области пройдет региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс» президентской программы «Россия – страна возможностей»

19 мая в Тверской области стартует региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» президентской программы «Россия – страна возможностей». Торжественное открытие состоится в 11.00 в Тверском педагогическом колледже, а соревновательная программа пройдет в течение двух дней – 19 и 20 мая на базе Торжокского педагогического колледжа им. Ф.В. Бадюлина.

Чемпионат «Абилимпикс» проходит в Верхневолжье ежегодно с 2016 года и позволяет людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень профессиональной компетенции потенциальным работодателям.

«Задача областной власти – обеспечить равные возможности для всех жителей Верхневолжья, помочь людям с физическими ограничениями реализовать свой потенциал. Когда у человека с инвалидностью есть работа, он интегрирован в общество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году будут определены победители в нескольких компетенциях – «Администрирование баз данных», «Администрирование отеля», «Бисероплетение», «Вязание крючком», «Дошкольное воспитание», «Дизайн плаката», «Мастер ОЦИ», «Обработка текста», «Поварское дело», «Художественное вышивание» и другим компетенциям. Также в программе чемпионата – деловой, профориентационный и выставочный блоки.

Победители регионального чемпионата получат возможность представить Тверскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования Тверской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Пресс-служба Правительства Тверской области