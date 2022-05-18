В Правительстве Тверской области подвели первые итоги реализации регионального пакета мер по поддержке предпринимателей

18 мая Губернатор Игорь Руденя провёл заседание регионального штаба по обеспечению социально-экономического развития Тверской области. Рассмотрены первые итоги реализации в Верхневолжье федеральных и региональных мер поддержки экономики.

По поручению Президента РФ Владимира Путина Тверская область в числе первых субъектов страны в дополнение к федеральным мерам приняла региональный пакет мер поддержки предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. В него включено 35 направлений поддержки с общим объёмом финансирования более 1,4 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул: в текущих условиях приоритетной задачей является обеспечение максимальной поддержки производств, проработка дополнительных мер по укреплению и развитию деятельности тверских предприятий.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области приступил к выдаче нового льготного заёма «Стабильный бизнес». Как было отмечено на заседании – это один из ключевых финансовых механизмов, который активно используется бизнесом, в том числе строительными и торговыми компаниями, аграриями, промышленниками. Эта мера нацелена на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных средств малыми и средними предприятиями через займы до 2,5 млн рублей по ставке 5% годовых. Заём предоставляется по ускоренной процедуре. В настоящее время одобрено 46 займов, в работе - ещё 49 заявок.

Ещё один новый продукт Фонда – заём «Проекты туризма». Он предусмотрен на создание быстровозводимых объектов туризма (кемпингов). Займы в размере от 200 тыс. рублей до 3 млн рублей выдаются на срок до 7 лет под 1 % годовых. В данный момент на рассмотрении 3 заявки от предпринимателей.

Фонд развития промышленности региона реализует новую программу «Импортозамещение», которая нацелена на стимулирование оперативных мер по созданию импортозамещающих производств. Займы от 10 млн рублей до 25 млн рублей выдаются под 1% годовых. Поступило 7 заявок.

По-прежнему активно предприниматели региона пользуются государственной финансовой поддержкой по программе «Оборотный капитал». Сейчас изменены условия ее предоставления: в частности, увеличен срок предоставления займов, расширен перечень потенциальных заёмщиков. Поступило 52 заявки.

Упрощена процедура получения займа «Промышленная ипотека». На рассмотрении в Фонде развития промышленности находится 5 заявок.

Кроме того, средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестпроектов, в том числе по строительству новых зданий, сооружений, коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Размер субсидии – 5 % от суммы задолженности, но не более 80 % фактических затрат на уплату процентов. Субсидии по данному направлению теперь предоставляют без ограничений по видам экономической деятельности. Ранее такая мера действовала только в отношении лесопромышленного комплекса.

Также среди новых направлений господдержки, которые реализуются в регионе, – предоставление субсидий арендодателям недвижимого имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. Размер субсидии – 25 % от уплаченного за 2021 год налога на имущество организаций. Главное условие получения такой поддержки предоставление в аренду (субаренду) не менее 80% площадей недвижимого имущества. Эта мера уже использовалась в регионе во время ковидных ограничений и была востребована предпринимателями, она позволила сохранить работу малых предприятий, арендующих площади в крупных торговых центрах.

В план мероприятий также включены общесистемные меры поддержки бизнеса. Проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда.

В Тверской области создана региональная электронная торговая площадка-биржа для размещения сведений о продуктах и товарах. Заявки на размещение информации поступили от более чем 20 предприятий региона.

Кроме того, в Верхневолжье расширен перечень системообразующих предприятий Тверской области - с 220 до 302 предприятий. Ведётся еженедельный мониторинг их состояния, уровня заработной платы, наличия заказов, объемов продаж.

Игорь Руденя по итогам заседания в дополнение к действующему пакету поручил разработать дополнительные меры поддержки предприятий промышленности, лесного комплекса, сельского хозяйства.

Пресс-служба Правительства Тверской области