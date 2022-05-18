Губернатор Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем фронтовика, жителя города Бежецка Николая Романовича Силачёва

18 мая 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, жителю города Бежецка Николаю Романовичу Силачёву. С вековым юбилеем фронтовика поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Спасибо Вам за великий пример мужества и героизма в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. На Калининском и других фронтах Вы отважно сражались с врагом. Подвиг поколения победителей навсегда вписан золотыми буквами в героическую летопись нашей Отчизны», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Николай Романович был призван на фронт в июле 1941 года, воевал в составе 31 запасной стрелковой дивизии и 14 запасной стрелковой бригады. С ноября 1941 года – на Калининском фронте пулеметчиком, минометчиком. В декабре того же года был ранен.

В 1942 году Николай Романович воевал на Южном фронте, из армии демобилизовался в декабре 1945 года.

После войны работал в Андреапольском леспромхозе, в транспортной отрасли.

Среди наград фронтовика – Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль Жукова.

У Николая Романовича трое внуков, шесть правнуков и один праправнук.

Пресс-служба Правительства Тверской области