Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 42 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 804 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 980 277, в том числе за последние сутки их проведено 1403.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 100 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 735 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 742
Конаковский район 12 237
Ржев 8661
Калининский район 6820
Вышневолоцкий городской округ 6438
Торжок 5446
Кимры 4902
Бежецкий район 4197
Бологовский район 3832
Кашинский городской округ 3654
Осташковский городской округ 3562
Старицкий район 3198
Калязинский район 3162
Нелидовский городской округ 3090
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2445
Западнодвинский муниципальный округ 2332
Торопецкий район 2162
Торжокский район 1918
Весьегонский муниципальный округ 1897
Оленинский муниципальный округ 1836
Зубцовский район 1816
Рамешковский район 1815
Кувшиновский район 1754
Селижаровский муниципальный округ 1495
Андреапольский муниципальный округ 1339
Спировский район 1322
Ржевский район 1261
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1085
Кимрский район 1033
ЗАТО Озёрный 992
Фировский район 1010
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 816
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 568
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области