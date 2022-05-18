Тверская область проводит Гала-концерт Международного хорового фестиваля «Александр Невский»

Сегодня Тверская область принимает участников VI Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля «Александр Невский», который с 15 по 18 мая проходит в городах России. Уже второй раз Гала-концерт фестиваля организован в городе Калязин.

В рамках фестиваля проходят выступления 10 хоровых коллективов из Симферополя, Великого Новгорода, Петрозаводска, Белгорода, Ярославля, Ростова, Рыбинска, Костромы, Углича и Минска. Всего заявлено порядка 310 человек.

Помимо Калязина концерты организованы и в других древних городах страны – Ярославле, Ростове Великом, Угличе, Переславле-Залесском и Костроме.

Фестиваль является частью Международного православного культурно-просветительского проекта «Александр Невский», посвящённого памяти святого благоверного князя Александра Ярославича.

Проект реализуется с 2017 года при поддержке Патриаршего Совета по культуре Русской Православной Церкви.

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич.

Пресс-служба Правительства Тверской области