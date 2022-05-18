Губернатор Игорь Руденя проконтролировал ход строительства детской областной клинической больницы

18 мая Губернатор Игорь Руденя провел выездное совещание на площадке строительства детской областной клинической больницы. В обсуждении хода строительства объекта приняли участие представители руководства генерального подрядчика – компании «РТ-Соцстрой» Государственной корпорации «Ростех», руководители профильных ведомств и лечебных учреждений региона.

Перед совещанием Игорь Руденя осмотрел строительную площадку ДОКБ. Сейчас на объекте завершено устройство фундамента и установка свай, ведется возведение несущих конструкций подземного этажа комплекса больницы. Предполагается, что до конца года будет завершено строительство двух первых этажей здания.

На совещании обсуждались вопросы закупки для больницы современного оборудования, ускорения темпов строительных работ, финансирование проекта.

«В связи с потеплением объемы работ на стройке будут значительно увеличены. Кроме того, сейчас мы взаимодействуем с российскими поставщиками медицинского оборудования нового, современного поколения, поэтому на повестке еще один важный вопрос – подготовка персонала для работы на этом оборудовании по новым компетенциям», – рассказал глава региона журналистам по итогам совещания.

«Корректировка некоторых решений по возведению позволит нам существенно нарастить объемы и выйти на устойчивые темпы работ. Объект сложный, с большим количеством современного оборудования, но работа идет», – отметил генеральный директор ООО «РТ-Дирекция технического заказчика» Сергей Гапликов.

Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.

На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам.

В соответствии с проектной документацией новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Здесь запланировано открытие 17 отделений, в том числе онкогематологического и офтальмологического, потребность в которых испытывает регион. Предусмотрены отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, неонатологии, функциональной и эндоскопической диагностики, восстановительного лечения и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области