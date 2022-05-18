В Правительстве Тверской области рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе

17 мая Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области. Рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация в регионе.

Заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает снижаться. За прошедшие сутки в Тверской области зафиксировано 43 случая заражения.

Снижение заболеваемости позволило вернуть к плановой работе большинство лечебных учреждений, ранее занятых под инфекционные госпитали. В ближайшее время предполагается свернуть еще один Центр амбулаторной диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (ЦАПа), который расположен в здании городской больницы №6 Твери. Кроме того, продолжается сокращение инфекционного фонда – сейчас в госпиталях создано 245 коек, при этом свыше 40% мощностей остаются свободными.

Несмотря на положительную динамику, опасность распространения коронавирусной инфекции остается. В этой связи особое внимание необходимо уделять продолжению вакцинации и ревакцинации населения, особенно граждан из групп риска.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос усиления темпов проведения профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе людей, переболевших COVID-19. По данным Росздравнадзора по плану 2022 года в Тверской области осмотры должны пройти свыше 328 тысяч человек.

Для повышения темпов диспансеризации и улучшения ее качества Игорь Руденя поручил проработать меры по привлечению дополнительных кадров в первичное медицинское звено региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области