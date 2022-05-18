Международный день музеев в Верхневолжье отпразднуют насыщенной культурной программой

Сегодня, 18 мая, в Международный день музеев в Тверской области стартует ряд культурных проектов. Жители и гости Верхневолжья смогут посетить уникальные выставки, акции, творческие встречи, стать участниками исторических реконструкций.

«В регионе реализуются востребованные и неизменно интересные творческие и просветительские проекты, которые с каждым годом привлекают все больше жителей и гостей Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одним из таких проектов станет выставка художников-передвижников в областной галерее, где представят более 40 подлинных произведений российских классиков – Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Ивана Шишкина, Алексея Саврасов и других мастеров. Торжественное открытие выставки пройдет в Международный день музеев. С 19 мая жители Верхневолжья смогут посетить экспозицию и познакомиться с уникальными полотнами, не экспонируемыми в государственных музеях.

18 мая Тверской императорский дворец посетят жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие в Тверскую область. Для них проведут экскурсии по экспозиционным залам галереи, гости также побывают в Дворцовом саду и Оранжерее императорского дворца. Участниками проекта станут около 50 человек.

В этот же день Музей Тверского быта представит программу «Великий визитер», посвященную 350-летию со дня рождения Петра Первого, в рамках которой пройдет экскурсия по реставрационным мастерским, выступит ансамбль этнической музыки «Ашель», откроется клуб средневековых настольных игр, а также состоится интерактивная экскурсия-беседа о жизни Твери в эпоху Петра Первого. Посетители смогут принять участие в квесте, викторинах и вечере авторской песни.

18 мая в Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее пройдет экскурсия, показ документального фильма «Дерево жизни» об известном художнике и скульпторе Вячеславе Почечуеве, а также художественного фильма «Серебряные струны» об организаторе Великорусского оркестра Василии Андрееве.

В Карельском национальном краеведческом музее в Лихославле 18 мая состоится творческая встреча «Мы разные, но мы вместе» и открытие выставки «Краски мира». В Ворошиловском краеведческом музее им. И.И. Смирнова в Пеновском муниципальном округе пройдет обзорная экскурсия и показ видеофильмов на открытом воздухе московского режиссера А.С, Королева. В Ржевском краеведческом музее – концертная программа «Многоликая гитара», участниками которой станут солисты и ансамбли Детской музыкальной школы №1 Ржева.

20 мая празднование Международного дня музеев продолжится спектаклем к 200-летию Отечественной войны 1812 года в Бельском краеведческом музее, а также культурно-массовым мероприятием «Народные традиции» в Осташковском краеведческом музее, где гости ознакомятся с русскими народными обычаями и традициями, поиграют в русские народные игры.

21 мая Тверской краеведческий музей и Детский музейный центр проведут акцию «Ночь музеев-2022». Гости смогут принять участие в 3D-экскурсии по Твери и интерактивных программах, посетить мастер-классы по росписи, лепке и мультипликации, народные пасхальные игры.

21 мая одновременно во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке и в Музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайске Московской области будет дан старт двум фестивальным тематическим программам – «Время славы и восторга. Путешествие в 1812 год» и «Уездный город Т. на Бородинском поле».

Жители и гости Торжка перенесутся в начало XIX века на Бородинское поле, побывают на военно-исторических битвах русской и французской армий, познакомятся с бытом русских гренадер и французских кирасир, увидят изготовление свечей в полевых условиях и работу антикварной цирюльни. Ярким завершением праздника станет бал в исполнении исторического общества «Бал в русской усадьбе».

Посетители Музея-заповедника «Бородинское поле» побывают в гостях у князя Новоторжского и увидят показательный бой эпохи XII века, постреляют из средневекового оружия. Дарья Пожарская, автор знаменитых пожарских котлет, научит готовить их по рецепту 1853 года.

Акция начнется с 17.00 в Тверской области по адресу: Торжок, Гостиница Пожарских, ул. Дзержинского, д. 48, а в Московской – в Музее-заповеднике в деревне Бородино.

Пресс-служба Правительства Тверской области