В городах воинской доблести Зубцове и Белом обновят памятные знаки «Танк»

В городах воинской доблести Тверской области Зубцове и Белом обновят памятные знаки «Танк», установленные в муниципалитетах. Финансирование мероприятий рассмотрели на заседании региональной Бюджетной комиссии 17 мая под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Проект благоустройства памятного знака «Танк-Т34» в Зубцове предполагает реставрацию постамента, покраску танка, обустройство освещения пешеходных дрожек, ведущих к объекту, и световой конструкции с названием города.

В городе Белый на площадке памятного знака «Танк на пьедестале» обновят облицовку постамента, сделают подсветку. В Белом также планируется установка въездного знака, обозначающего статус города.

Работы на объектах планируется завершить до 1 сентября этого года.

Региональное звание «Город воинской доблести» было присвоено Белому и Зубцову в 2017 году.

Ежегодно в городах проходят памятные мероприятия в честь событий Великой Отечественной войны, широкое празднование Дня Победы. 9 мая 2022 года в городах воинской доблести Белом и Зубцове прошли шествия «Бессмертного полка», торжественные мероприятия и патриотические акции. В ознаменование 77-й годовщины Великой Победы прогремели праздничные салюты.

Город Белый во время войны был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом.

Сражения под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

Пресс-служба Правительства Тверской области