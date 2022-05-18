За два дня передвижную выставку «Поезд Победы» в Ржеве посетили свыше 1,8 тысячи человек

В городе воинской славы Ржеве в течение двух дней работала передвижная выставка «Поезд Победы». Всего с экспозицией смогли ознакомиться 1811 человек, в том числе учащиеся школ Ржева и Ржевского района.

«Мы гордимся подвигом фронтового поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, и мир на земле. Для жителей Тверской области воплощением силы нашего народа, его единства, стойкости и мужества всегда будет Ржевская битва. В те месяцы весь мир увидел: наш народ невозможно победить», – отметил Губернатор Игорь Руденя во время торжественного мероприятия, посвященного 77-ой годовщине Великой Победы, которое состоялось 9 мая во Ржеве.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Через визуальное искусство, интерактивные форматы и динамичный сторителлинг в режиме реального времени создатели музея передают образы предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.

В этом году интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю об одном из самых страшных явлений – радикальном национализме, о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

Экспозицию дополняют мультимедийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах.

Историко-просветительский проект «Поезд Победы» был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году, Год науки и технологий в Российской Федерации, экспозиция дополнилась научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, внесших весомый вклад в Победу и развитие мировой науки.

Пресс-служба Правительства Тверской области