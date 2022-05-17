Команда из Тверской области вошла в Юношескую футбольную лигу «Центр»

В сезоне-2022 Тверская область впервые появится на карте Юношеской футбольной лиги, которая активно развивается под эгидой Российского Футбольного Союза. Старт Верхневолжья в ЮФЛ состоится в воскресенье, 22 мая, в Костроме. Тверской регион представит команда областной СШОР по футболу.

Юные футболисты под руководством тренера Романа Ульянова сыграют со сверстниками из местного «Динамо». Первый же домашний матч пройдет 28 мая на стадион «Юность». Тверские спортсмены встретятся с командой из Мурома Владимирской области.

Юношеская футбольная лига – проект РФС, направленный на подготовку резерва. Созданная в 2019 году, ЮФЛ объединила ведущие футбольные школы и академии страны. Участие в лиге позволяет юным спортсменам повысить уровень мастерства, проявить себя в профессиональном футболе. Ряд игроков, которые заявили о себе в ЮФЛ, продолжили карьеру уже в Российской Премьер-Лиге.

Тверская команда включена в созданный в этом году ЮФЛ «Центр». Структура проводит один из самых масштабных межрегиональных турниров РФС, который продлится с мая по ноябрь 2022 года. В дебютном для «Центра» сезоне медали разыграют 18 команд из 16 регионов, в их составе – футболисты 2007 года рождения и младше. «Центр» станет одной из самых масштабных структур лиги по количеству команд, участвующих в сезоне.

Турнир ЮФЛ, в котором принимают участие представители областной СШОР по футболу, – возможность для тверских спортсменов продемонстрировать свой потенциал на соревнованиях самого высокого уровня.

Футбольная команда СШОР образована в 2015 году. В нее входят спортсмены из Твери и других муниципальных образований региона. Ребята являются трехкратными чемпионами города Твери, серебряными призерами финала России чемпионата Детской футбольной лиги 2020 года, в их активе – межрегиональные и международные турниры со сверстниками.

Пресс-служба Правительства Тверской области