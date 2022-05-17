В Тверской области при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ реализуются крупные инвестиционные проекты





17 мая 2022 года государственной корпорации ВЭБ.РФ исполняется 15 лет как институту развития. В Тверской области при финансовой поддержке ВЭБ.РФ реализуются крупные инвестиционные проекты в промышленности и туризме, а также по развитию инфраструктуры.

«ВЭБ видит тверской регион как площадку для расширенного экономического взаимодействия, реализации новых программ. Сотрудничество с государственной корпорацией даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. Такой партнер, как ВЭБ.РФ – это уверенный, позитивный путь к развитию», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Корпорация ВЭБ.РФ принимает участие в финансировании проекта по развитию особой экономической зоны «Завидово» в Тверской области.

В рамках проекта по развитию территории курорта Завидово при содействии ВЭБ.РФ начата реализация инвестиционного проекта «Завидово Парк». Объем внебюджетных инвестиций составляет более 31 млрд рублей, которые будут направлены на создание объектов туристской индустрии - трёх гостиничных комплексов, крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, горнолыжного склона.

Кроме того, за счет бюджетного финансирования осуществляется создание обеспечивающей инфраструктуры курорта «Завидово», строительство речного порта.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. участвовала в реновации транспортной системы Верхневолжья. В 2020-ом Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. Сегодня новая транспортная модель активно развивается - на данный момент «Транспорт Верхневолжья» работает в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Конаковском и Зубцовском районах.

Также ВЭБ.РФ реализует масштабную программу «5 шагов для городов», куда вошли Тверь, Удомля, Кимры, посёлок Жарковский.

В рамках программы населённые пункты будут реализовывать проекты, направленные на качественные и быстрые изменения городской среды. Идеи горожан могут быть включены в итоговый перечень проектов, которые будут реализованы. Свои предложения жители могут оставить на сайте 5шаговдлягородов.рф. Заявки принимаются до 1 июля 2022 года.



Пресс-служба Правительства Тверской области