В Тверской области расширены возможности для трудоустройства граждан с особенностями здоровья

В Тверской области расширены возможности для трудоустройства жителей с особенностями здоровья. Изменения в порядок заключения договоров о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, обсуждались на заседании регионального Правительства, которое 17 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, ключевая задача - обеспечить равные возможности жизни для всех.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться», – считает глава региона.

Ранее квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья устанавливалась только для организаций – юридических лиц, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории Тверской области.

Теперь квотирование таких рабочих мест возможно в филиалах и представительствах работодателя, расположенных в Верхневолжье.

При содействии центров занятости в 2022 году заквотировано более 2,4 тыс. рабочих мест для трудоустройства людей с особенностями здоровья, из них около 1,6 тыс. рабочих мест уже занято работающими инвалидами.

В Тверской области оказывается поддержка работодателям, принимающим на предприятия людей с особенностями здоровья. В 2022 году запланировано трудоустроить на субсидируемые рабочие места 30 таких специалистов, организовать наставничество и сопровождение 10 человек и оборудовать порядка 10 рабочих мест.

В настоящее время в регионе создан персонифицированный реестр людей с инвалидностью, которые хотят устроиться на работу. В него внесены данные около 33 тысяч человек.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области по ссылке: http://trudzan.tverreg.ru в разделе «Деятельность» страницы «Служба занятости» или по номеру «горячей линии»: (4822) 47-73-93. Контактные сведения о центрах занятости размещены на интерактивном портале службы занятости.

Пресс-служба Правительства Тверской области