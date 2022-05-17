В Тверской области создается Министерство молодёжной политики

В Тверской области будет создано Министерство молодёжной политики. Об этом решении сообщил Губернатор Игорь Руденя представителям средств массовой информации по итогам заседания Правительства Тверской области 17 мая.

«Самое дорогое и самое главное, что у нас есть – будущее поколение, которое должно надёжно принять эстафету управления нашей страной, трудиться на благо ее развития. Важно, чтобы молодёжь росла в правильной системе исторических, культурных, моральных ценностей. Министерство образования Тверской области активно работает по этому направлению, но помимо образования ещё есть вопрос воспитания и комплексного развития личности. Поэтому такими функциями будет наделено новое Министерство», – отметил Игорь Руденя, комментируя тему журналистам.

Министерство молодежной политики будет создано на базе Комитета по делам молодежи Тверской области. Глава региона подчеркнул, что задачи, которые будут стоять перед новым ведомством на ближайшие годы, и его функционал рассмотрят на ближайшем заседании Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области