В Тверской области подведены итоги прошедшего отопительного сезона и обозначены задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к следующему отопительному сезону стали основными вопросами заседания Правительства Тверской области, которое 17 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что отопительный сезон в Тверской области прошел без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций.

«В результате комплексной работы по консолидации коммунальных активов, обеспечению плановой подготовки к осенне-зимнему периоду количество муниципалитетов, получивших паспорта и акты готовности к отопительному сезону, увеличилось практически в два раза и составило более 80%», – подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании глава региона дал поручение Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства разработать и до начала нового отопительного сезона реализовать комплекс мер, направленных на дальнейшее сокращение уровня технологических нарушений в работе коммунальной инфраструктуры. С 2018 по 2022 годы в регионе зафиксировано снижение нарушений на 10%.

Игорь Руденя сообщил о планах ежегодного проведения в регионе учений по ликвидации нарушений на технологических и инженерных сетях. Впервые они пройдут в Верхневолжье уже в июле-августе текущего года. Будут проверены состояние сферы ЖКХ и готовность персонала ресурсоснабжающих организаций к непредвиденным ситуациям.

Еще одной задачей, поставленной Губернатором в ходе заседания, стало проведение всех регламентных и подготовительных работ к новому отопительному сезону заблаговременно – до 1 сентября текущего года. В частности, речь идет о проверке технического состояния котельных и теплотрасс, промывке сетей, проведении гидравлических испытаний, а также ремонте и модернизации теплоисточников и сетей.

Так, предусмотрено проведение работ на 12 объектах ЖКХ в Вышневолоцком и Лесном округах, Калининском, Торопецком, Конаковском, Кимрском, Бологовском, Фировском, Торжокском, Спировском, Кувшиновском и Рамешковском районах. Кроме того, в текущем году планируется построить 6 модульных автоматизированных котельных в Твери и Вышнем Волочке, селах Дмитрова Гора Конаковского района, Горицы Кимрского района, Застолбье Рамешковского района и в селе Прямухино Кувшиновского района.

Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – персональная ответственность глав муниципалитетов и руководства профильных подразделений Правительства Тверской области, подчеркнул глава региона.

Игорь Руденя обратил внимание, что все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации.

В 2021 году в Тверской области в нормативное состояние было приведено 108 котельных, более 78 км тепловых сетей, 35,8 км сетей водоснабжения и 2,1 км сетей водоотведения.

Пресс-служба Правительства Тверской области