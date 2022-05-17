Тверская область проводит юбилейный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор»

C 19 по 21 мая в Тверской области пройдет

V юбилейный Международный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор». Событие объединит более 300 участников. Открытие фестиваля состоится 19 мая на сцене Дворца культуры «Современник» в Конаково. Посетить его могут все желающие – вход свободный.

Учредителями и организаторами фестиваля выступают Правительство Тверской области, Тверская и Кашинская Епархия, Хоровая школа мальчиков и юношей города Конаково.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, Международный фестиваль «Волжский хоровой собор» является значимым событием культурной жизни региона.

«Сегодня хоровое пение служит делу формирования духовно-нравственного и творческого потенциала общества, укрепления традиционных ценностей, гармоничного воспитания нового поколения», – считает Игорь Руденя.

Участниками «Волжского хорового собора» в этом году станут Концертный хор мальчиков и юношей из Конаково, коллектив «Пеуники» из белорусского Бреста, хоровая капелла мальчиков и юношей им. А.М. Жуковского из Иваново, образцовый хор мальчиков и юношей «Ладья» и народный хор юношей «Ладья» из Тольятти, хор мальчиков и юношей детско-юношеской вокально-хоровой капеллы «Соловушки Вятки» из Кирова и Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма из Красногорска.

В 2022 году фестивальные концерты пройдут на нескольких площадках.

20 мая выступления коллективов запланированы в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского и ДК «Химволокно». В 18.30 в Тверском академическом театре драмы пройдет Гала-концерт фестиваля.

21 мая в Воскресенском Кафедральном Соборе Твери состоится Божественная Литургия с участием всех хоровых коллективов фестиваля.

Концертный хор школы из Конаково является постоянным участником фестиваля. Здесь поют юноши в возрасте от 13 до 24 лет. Руководитель коллектива – протоирей Вадим Махновский, в прошлом профессиональный музыкант.

В репертуаре хора – произведения Д. Верди, И. Баха, Ф. Мендельсона, П. Чайковского, С. Прокофьева и других мастеров.

Коллектив выступал на таких крупных площадках, как Большой концертный зал Московской консерватории, Концертный зал им. Чайковского, Кремлевский Дворец съездов.

Ребята также выступали вместе с мужским хором Свято-Данилова монастыря, камерным хором Тверской областной академической филармонии «Русский Партес» и камерным оркестром «Российская Камерата».

Концертный хор мальчиков и юношей из Конаково – постоянный участник Детского хора России и Сводного хора Русской Православной Церкви.

Коллектив неоднократно получал награды на международных и всероссийских хоровых конкурсах.

Пресс-служба Правительства Тверской области