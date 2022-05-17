Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 43 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 589 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 978 874, в том числе за последние сутки их проведено 2932.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 734 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 727

Конаковский район 12 232

Ржев 8658

Калининский район 6818

Вышневолоцкий городской округ 6435

Торжок 5444

Кимры 4902

Бежецкий район 4197

Бологовский район 3830

Кашинский городской округ 3652

Осташковский городской округ 3561

Старицкий район 3198

Калязинский район 3162

Нелидовский городской округ 3090

Лихославльский район 2966

Максатихинский район 2445

Западнодвинский муниципальный округ 2332

Торопецкий район 2161

Торжокский район 1918

Весьегонский муниципальный округ 1896

Оленинский муниципальный округ 1836

Зубцовский район 1816

Рамешковский район 1815

Кувшиновский район 1751

Селижаровский муниципальный округ 1495

Андреапольский муниципальный округ 1339

Спировский район 1322

Ржевский район 1261

Краснохолмский муниципальный округ 1224

Кесовогорский район 1123

Сонковский район 1085

Кимрский район 1032

ЗАТО Озёрный 992

Фировский район 1010

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 815

Сандовский муниципальный округ 803

Молоковский район 579

Жарковский район 568

Лесной муниципальный округ 567

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области