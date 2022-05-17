Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 мая 2022 г.

posted by Максим Малахов on вт, 05/17/2022 - 13:18

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 43 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 589 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 978 874, в том числе за последние сутки их проведено 2932.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 734 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

  Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

                 

 Тверь 55 727

 Конаковский район 12 232

 Ржев 8658

 Калининский район 6818

 Вышневолоцкий городской округ 6435

 Торжок 5444

 Кимры 4902

 Бежецкий район 4197

 Бологовский район 3830

 Кашинский городской округ 3652

 Осташковский городской округ 3561

 Старицкий район 3198

 Калязинский район 3162

 Нелидовский городской округ 3090

 Лихославльский район 2966

 Максатихинский район 2445

 Западнодвинский муниципальный округ 2332

 Торопецкий район 2161

 Торжокский район 1918

 Весьегонский муниципальный округ 1896

 Оленинский муниципальный округ 1836

 Зубцовский район 1816

 Рамешковский район 1815

 Кувшиновский район 1751

 Селижаровский муниципальный округ 1495

 Андреапольский муниципальный округ 1339

 Спировский район 1322

 Ржевский район 1261

 Краснохолмский муниципальный округ 1224

 Кесовогорский район 1123

 Сонковский район 1085

 Кимрский район 1032

 ЗАТО Озёрный 992

 Фировский район 1010

 Пеновский муниципальный округ 967

 Бельский район 815

 Сандовский муниципальный округ 803

 Молоковский район 579

 Жарковский район 568

 Лесной муниципальный округ 567

 Удомельский городской округ 34

 

Пресс-служба Правительства Тверской области