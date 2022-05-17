Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 43 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 155 589 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 978 874, в том числе за последние сутки их проведено 2932.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 734 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 727
Конаковский район 12 232
Ржев 8658
Калининский район 6818
Вышневолоцкий городской округ 6435
Торжок 5444
Кимры 4902
Бежецкий район 4197
Бологовский район 3830
Кашинский городской округ 3652
Осташковский городской округ 3561
Старицкий район 3198
Калязинский район 3162
Нелидовский городской округ 3090
Лихославльский район 2966
Максатихинский район 2445
Западнодвинский муниципальный округ 2332
Торопецкий район 2161
Торжокский район 1918
Весьегонский муниципальный округ 1896
Оленинский муниципальный округ 1836
Зубцовский район 1816
Рамешковский район 1815
Кувшиновский район 1751
Селижаровский муниципальный округ 1495
Андреапольский муниципальный округ 1339
Спировский район 1322
Ржевский район 1261
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1123
Сонковский район 1085
Кимрский район 1032
ЗАТО Озёрный 992
Фировский район 1010
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 815
Сандовский муниципальный округ 803
Молоковский район 579
Жарковский район 568
Лесной муниципальный округ 567
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области