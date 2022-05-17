В Твери представят масштабное полотно в технике лоскутного шитья, посвященное путешествию Афанасия Никитина в Индию

Тверской областной Дом народного творчества реализует уникальный арт-проект «Хождение за три моря», посвященный 550-летию путешествия Афанасия Никитина в Индию. 18 мая посетителям будет представлено масштабное полотно размером 2,6 метра на 6 метров из 69 фрагментов, выполненных в технике лоскутного шитья 54 мастерицами из разных регионов России.

Экспозиция будет работать в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16).

Арт-проект включает широкую географию участников – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тула, Рязань и Воронеж, города, с которыми Тверь связана Волгой – Рыбинск, Ярославль, Нижний Новгород и Волгоград, а также более отдаленные территории – Екатеринбург, Новосибирск, Омская область, Абакан и Тюмень.

Лоскутные панно выполнены в различных техниках с использованием индийских тканей ручной работы. На них изображены орнаменты народов стран, через которые пролегал путь Афанасия Никитина. Некоторые лоскутные фрагменты представляют собой настоящие картины-иллюстрации. Здесь и портреты тверского купца, и корабли путешественника, и изображение коня, которого Никитин собирался продать в Индии, а также церковь в Кафе (Феодосия), где молился Афанасий, ступив на берега Крыма, по пути домой.

Выставка будет работать до 18 июня 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области