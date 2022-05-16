В город воинской славы Ржев Тверской области прибыл «Поезд Победы»

В городе воинской славы Ржеве в течение двух дней будет работать передвижная выставка «Поезд Победы» (12+). Сегодня, 16 мая, первыми с экспозицией ознакомились учащиеся школ Ржева и Ржевского района.

«Мы гордимся подвигом фронтового поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, и мир на земле. Для жителей Тверской области воплощением силы нашего народа, его единства, стойкости и мужества всегда будет Ржевская битва. В те месяцы весь мир увидел: наш народ невозможно победить», – отметил Губернатор Игорь Руденя во время торжественного мероприятия, посвященного 77-ой годовщине Великой Победы, которое состоялось 9 мая во Ржеве.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Через визуальное искусство, интерактивные форматы и динамичный сторителлинг в режиме реального времени создатели музея передают образы предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.

В этом году интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю об одном из самых страшных явлений – радикальном национализме, о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

Среди раритетных экспонатов «Поезда Победы» - копии и подлинники редких документов за период 17-20 веков, рассказывающие об истории промышленного Донбасса как неотъемлемой части России.

«Уникальные материалы этой экспозиции были предоставлены нам Донецким и Луганским республиканскими краеведческими музеями, Государственным историческим музеем. Посетив эту часть выставки можно узнать, что земли Донбасса были исконно российскими и являлись промышленным сердцем России» – рассказал администратор «Поезда Победы» Николай Максименко.

В частности, в этой экспозиции представлены материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР – подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма.

Экспозицию дополняют мультемидийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах.

Вместе с ребятами из ржевского лицея №35 «Поезд Победы» посетила и директор учреждения Антонина Ключникова, которая сама прожила на Донбассе семь лет.

«Те кадры и документы, которые представлены на выставке, оставляют очень серьезный след. Мне особенно больно смотреть на эту выставку, потому что дом, в котором я жила, разрушен, школа, в которой я работала, постоянно подвергается опасности из-за прилетающих снарядов, – отметила директор. – Сегодня, говоря о спецоперации, стоит обратить внимание на слова, которые мы слышим от мирного населения в адрес российских военных. Их «Не бросайте нас» и «Не уходите отсюда» говорят о том, что эти действия были необходимы», – поделилась Антонина Ивановна.

Выставка будет работать во Ржеве с 16 по 17 мая. Возрастная категория строго 12+.

Чтобы посетить экспозицию, необходимо пройти регистрацию и оформить бесплатный билет на официальном сайте проекта по ссылке: https://поездпобеды.рф/registration/.

Историко-просветительский проект «Поезд Победы» был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году, Год науки и технологий в Российской Федерации, экспозиция дополнилась научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, внесших весомый вклад в Победу и развитие мировой науки.

Пресс-служба Правительства Тверской области