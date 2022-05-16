ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Тверичане реструктурировали задолженность по кредитам на 440 млн рублей

В марте этого года более тысячи жителей Тверской области, воспользовались кредитными каникулами или возможностью реструктуризации кредитов. Кредитные и ипотечные каникулы предоставлены 167 заемщикам по договорам на сумму почти 80 млн руб. При этом в нашем регионе более востребованы собственные программы банков по изменению условий кредитования. На их долю пришлось почти 85% одобренных обращений. В целом совокупный объем реструктурированной задолженности составил почти 440 млн рублей.

Как отметили в тверском Отделении Банка России, кредитными каникулами могут воспользоваться те заемщики, чьи доходы за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократились минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Освобождение от платежей может быть предоставлено один раз по всем видам кредитов и займов, выданных до марта 2022 года. Возможность взять каникулы распространяется на кредиты и займы, размер которых не превышает 300 тысяч рублей в рамках потребительского кредита. Для ипотечных кредитов размер лимита составляет 3 млн рублей, для автокредитов – 700 тысяч рублей, для кредитных карт – 100 тысяч рублей.

"Банк не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует критериям закона. Если вы столкнулись с тем, что финансовая организация создает искусственные препятствия для предоставления кредитных каникул, направьте жалобу в Банк России через интернет-приемную. Приложите любые подтверждающие материалы (скрин, аудиозапись), мегарегулятор рассмотрит жалобу и в случае выявления нарушения направит предписание кредитору", ― пояснил Владимир Чирков, заместитель управляющего тверским Отделением Банка России.