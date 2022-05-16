На заседании областного Правительства подведут итоги отопительного периода 2021-2022 годов и рассмотрят задачи на предстоящий сезон

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Итоги прохождения отопительного периода 2021-2022 годов, а также задачи по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы региона к предстоящему осенне-зимнему сезону рассмотрят на заседании Правительства Тверской области, которое 17 мая проведет Губернатор Игорь Руденя.
Участники заседания обсудят заблаговременную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, включая ремонт теплоисточников и сетей, проверку технического состояния котельных и теплотрасс, проведение гидравлических испытаний и других работ.
Также на заседании Правительства рассмотрят выделение дополнительных средств на укрепление материально-технической базы лесничеств региона.
Кроме того, в повестке – проекты нормативных правовых актов, направленных на развитие в Тверской области высокотехнологичной промышленности и квотирование рабочих мест в филиалах и представительствах федеральных предприятий, расположенных в Верхневолжье.
Пресс-служба Правительства Тверской области